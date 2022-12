Horoscop pentru suflet: Mantra zodiei tale pentru săptămâna 5-11 decembrie

Horoscop săptămânal 5-11 decembrie. Descoperă care este mantra de care ai nevoie în această săptămână plină de iarnă.

Spune-mi ce zodie ești pentru a îți spune care este mantra de care sufletul tău are nevoie în această săptămână din decembrie:

Horoscop Berbec

Mantra ta pentru această săptămână este: Am încredere că totul va fi bine. Am încredere că în scurt timp lucrurile se vor schimba. Universul are un plan frumos pentru mine. Totul va fi bine.

Horoscop Taur

Mantra ta pentru această săptămână este: Mă eliberez de toată durerea. Am încredere în procesul vieții. Am încredere în Univers. Am încredere că Dumnezeu are un plan frumos pentru mine.

Horoscop Gemeni

Mantra ta pentru această săptămână este: Am venit pe această planetă pentru a învăța să mă iubesc pe mine mai mult și să împart această dragoste cu toți cei din jurul meu.

Horoscop Rac

Mantra ta pentru această săptămână este: Am încredere în puterea Cosmosului. Știu că el are un plan frumos pentru mine. Accept orice mi se întâmplă și cel mai important lucru este să întâmpin surprizele cu tot ce am mai bun de oferit.

Horoscop Leu

Mantra ta pentru această săptămână este: Acesta este începutul unui noi aventuri. Acum este timpul meu să aleg fericirea, să mă pun pe primul loc și să trăiesc așa cum îmi doresc.

Horoscop Fecioară

Mantra ta pentru această săptămână este: Aleg să zâmbesc, să mă bucur de fiecare clipă, să mă plâng mai puțin și să fiu recunoscătoare pentru toate lucrurile mărunte care, de fapt, înseamnă totul.

Horoscop Balanță

Mantra ta pentru această săptămână este: Fericirea vine mult mai repede când încetez să mă plâng pentru problemele mele și încep să fiu recunoscătoare pentru toate problemele pe care nu le am.

Horoscop Scorpion

Mantra ta pentru această săptămână este: Când lucrurile sunt dure, trebuie să fiu mai dură. Nu vreau o viață ușoară, vreau doar putere de a îndura o viață grea care duce către succes.

Horoscop Săgetător

Mantra ta pentru această săptămână este: Lupt cu fiecare moment nu pentru că urăsc ce este în fața mea, ci pentru că iubesc ce este în spatele meu - oamenii și iubirea adevărată pe care vreau să îi protejez.

Horoscop Capricorn

Mantra ta pentru această săptămână este: Îmi deschid inima pentru a permite că lucruri minunate să vină în viața mea. Pacea Universului, dragostea și sănătatea sunt în mintea, trupul și sufletul meu.

Horoscop Vărsător

Mantra ta pentru această săptămână este: Aleg să am încredere în mine și să merg mai departe indiferent de ce se întâmplă în jurul meu. Am încredere în semnalele pe care Universul mi le transmite.

Horoscop Pești

Mantra ta pentru această săptămână este: Depăşesc acum fricile şi limitările altora. Mintea mea este cea care îmi creează propriile experiențe. Sunt nelimitată în abilitatea de a crea binele în viața mea.

foto main Cris_larom, Shutterstock

