6 Lucruri pe care sa ti le spui in fiecare dimineata a lunii decembrie astfel incat sa incepi noul an cu dreptul

Mantrele de mai jos sunt foarte eficiente deoarece te ajuta sa iti dai seama cat de important este timpul si cat de mult conteaza sa il petreci asa cum trebuie. Repeta aceste afirmatii pozitive in fiecare dimineata a lunii decembrie astfel incat sa incepi anul 2023 cu dreptul:

Vrei sa fii prezenta in viata ta? Vrei sa incepi noul an cu dreptul? Vrei sa iti implinesti cele mai frumoase visuri? Vrei sa traiesti viata pe care ti-o doresti? Atunci ar trebui sa te apuci de treaba. Nu mai pierde timpul degeaba si concentreaza-te pe ceea ce conteaza cu adevarat.

Este timpul sa te concentrezi pe ceea ce conteaza cel mai mult pentru tine. Solutia la obiceiurile noastre de a pierde timpul este o practica pe termen lung. Trebuie sa invatam sa devenim constienti de modul in care ne gestionam si ne pierdem timpul in momentul prezent. Am adunat cateva mantre foarte puternice care te vor determina sa iti iei timpul inapoi de la acele obiceiuri care nu iti permit sa te bucuri asa cum trebuie de viata pe care o traiesti.

Mantrele de mai jos sunt foarte eficiente deoarece te ajuta sa iti dai seama cat de important este timpul si cat de mult conteaza sa il petreci asa cum trebuie. Repeta aceste afirmatii pozitive in fiecare dimineata a lunii decembrie astfel incat sa incepi anul 2023 cu dreptul:

1. Calitatea vietii mele pe termen lung depinde in mod direct de modul in care stabilesc si respect prioritatile mele de astazi. Ma concentrez pe ceea ce trebuie sa fac si aleg cu grija cum imi petrec timpul.

2. Uneori trebuie sa spun "Nu" lucrurilor bune pentru a putea spune "Da" lucrurilor cu adevarat importante. Nu pot face absolut totul. Sunt atenta la destinul meu si aleg cu intelepciune ce ma face fericita.

3. Nu imi mai pierd timpul si energia luptand impotriva locului in care ma aflu. Acesta este destinul meu. Universul isi doreste sa fiu aici, in acest moment. Accept ceea ce traiesc si imi deschid sufletul pentru a intampina cu zambetul pe buze ceea ce urmeaza sa fie.

4. Aleg sa fiu atenta la cum imi traiesc viata. Investesc timp si energie pentru a lupta sa ajung acolo unde vreau sa ajung. Toate frustrarile, supararile, grijile si temerile mele sunt libere sa plece din viata mea. Ma eliberez de ele pentru a face loc frumosului, linistii si iubirii.

5. Invat sa fiu prezenta in momentele care conteaza cel mai mult. Invat sa fiu recunoscatoare pentru clipele in care inima mea este fericita si sufletul imi este linistita. Invat sa imi dau seama ce este important cu adevarat in viata.

6. Las trecutul in spate astfel incat sa pot imbratisa cu adevarat prezentul. Viata mea este una minunata pentru ca asa aleg eu sa o vad. Sunt fericita aici si acum. Nu mai am nevoie de nimic. Nu imi mai lipseste nimic.

foto main Alexei Vladimir, Shutterstock

Vizionare placuta