A fost lansată coloana sonoră a filmului 'Avatar: The Way Of Water'

Hollywood Records este încântat să anunțe lansarea Avatar: The Way of Water (Coloana sonoră originală a filmului) acum disponibilă pe toate platformele de streaming.

comunicat de presa: Cu muzică a compozitorului câștigător al premiului GRAMMY® Simon Franglen, coloana sonoră de 22 de piese include piesa originală „Nothing is Lost (You Give Me Strength)”, scrisă și interpretată de The Weeknd și produsă de Swedish House Mafia împreună cu Simon Franglen.



În plus, Avatar: The Way of Water (Original Score) va fi lansat marți, 20 decembrie și va include 11 indicii suplimentare de partitură din film care nu sunt disponibile pe coloana sonoră a filmului original.

Franglen, care a lucrat cu compozitorul James Horner la filmul original „Avatar”, a continuat de unde a rămas Horner după moartea sa tragică din 2015, petrecând o mare parte din ultimii trei ani compunând partitura de trei ore pentru „Avatar: The Way of Water”, călătorind în Noua Zeelandă pentru a colabora cu James Cameron. Franglen a fost, de asemenea, responsabil pentru producția și compunerea ulterioară a muzicii din „Pandora–The World of Avatar”, care a fost deschis la Walt Disney World din Florida în mai 2017 și lucrează la următoarea continuare „Avatar” care urmează să fie lansată în 2024.

