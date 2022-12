Luna Noua in Capricorn de pe 23 decembrie deschide Cerurile si ne da forta divina. Putem crea orice alegem sa cream

Ziua de 23 decembrie este una cu adevarat speciala in Univers. Pe cerul geros de iarna plina rasare o luna frumoasa ce inspira la schimbare. Aceasta este ultima Luna Noua din acest an si ne ajuta sa gasim putere pentru a o lua de la capat.

Intregul cosmos lucreaza in favoarea noastra; energiile initiava un ciclu complet nou prin care ne motiveaza sa stabilim strategii, sa facem planuri si sa ne structuram mai bine ca niciodata viitorul apropiat. Simtim o conexiune incredibila cu tot ce se intampla in jurul nostru si o responsabilitate mai mare fata de scopul sufletului nostru. Suntem praf de stele, suntem parte din Univers... si acum putem crea orice alegem sa cream.

Luna Noua de pe 23 decembrie are loc in zodia Capricorn. O Luna Noua se intampla atunci cand Soarele este in conjunctie cu Luna si reprezinta sfarsitul unui ciclu si inceputul unui alt nou ciclu al lunii - de 28 de zile. Insa asta nu este tot - fiind final de luna si final de an, Cosmosul lucreaza in favoarea noastra si ne ofera o explozie de energii revigorante, de curaj si de schimbari.

Ultima Luna Noua din 2022 ne va oferi un impuls dinamic pentru a ne indeplini rezolutiile de Anul Nou

Universul ne sfatuieste sa fim mai blanzi cu noi pe final de an, sa ne imbratisam, sa ne laudam, sa fim mandri de tot ce am reusit sa facem pana acum. Anul acesta a fost un an pe cinste, cu bune si cu rele, cu lectii importante, cu momente incredibile, cu visuri implinite, cu schimbari neasteptate... si ne-a facut mai buni ca niciodata. Ne-a modelat, ne-a transformat, ne-a ajutat sa devenim cea mai buna versiune a noastra.

Luna Noua in Capricorn: cine beneficiaza de darurile Universului?

Toate semnele zodiacale pot profita de energia frumoasa a Lunii Noi. Capricornul inspira disciplina, angajament, ambitie, responsabilitate, stabilire de obiective si ingeniozitate. Suntem pregatiti sa ne stabilim obiective care sa reflecte unde si ce dorim sa fim pe viitor. Capricornul cauta, de asemenea, si independenta financiar, ceea ce ne determina sa actionam si sa luptam pentru a atinge noi culmi si a avea rezultate remarcabile pe plan profesional.

Luna Noua primeste energii si de la Jupiter, generand oportunitati de iluminare spirituala si de evolutie a sufletului. Este foarte important sa vindecam inima de trecut si sa scapam de nesiguranta care ne determina sa vrem sa le aratam celorlalti de ce suntem capabili. Nu suntem in competitie cu nimeni si trebuie sa ne concentram numai si numai asupra noastra. Este momentul sa scapam de temeri si sa incercam sa traim viata asa cum ne dorim - fara sa ne mai gandim la ce fac sau spun altii.

Teme la care sa ne asteptam in aceasta perioada:

- incepem capitole noi frumoase ale vietii noastre;

- ne vindecam de trecut si invatam sa mergem mai departe cu vietile noastre;

- oferim mai multa atentie oamenilor la care tinem; invatam sa petrece mai mult timp cu ei;

- ne imbratisam valorile si ne concentram pe cine suntem cu adevarat; incercam sa devenim cea mai buna versiune a noastra;

- abordam cu rabdare provocarile si problemele vietii;

- accesarea puterii divine pentru a trece peste adversitatile vietii;

- gestionarea emotiilor si abordarea logica a planurilor pentru viitor.

