20 de rezolutii pentru sufletele obosite pentru anul 2023

Se incheie un capitol. Gaseste puterea in sufletul tau de a inchide si tu paginile si de a merge mai departe. Te asteapta un nou inceput - o noua viata, o noua sansa la fericire, la liniste, la iubire neconditionata, la visuri implinite.

Da pagina si continua-ti drumul. Calatoria ta nu este despre momentul in care te afli acum... calatoria ta abia acum incepe. Ridica-te de la pamant si bucura-te cu toata inima de ceea ce urmeaza. Nu uita, Universul nu ti-ar fi pus in cale toate aceste obstacole daca nu ar fi stiut cat de puternica esti.

Iata care sunt cele mai importante rezolutii pentru sufletele obosite pentru anul 2023:

1. In acest an promit sa invat sa fiu recunoscatoare pentru viata pe care o am. Sa nu ma mai uit la cum isi traiesc altii prezentul pentru ca fiecare are propriul drum in viata. In acest an promit sa fiu atenta numai si numai la mine.

2. In acest an imi voi exprima fericirea zi de zi, clipa de clipa. Voi fi bucuroasa cand inima mea va iubi, iar sufletul imi va fi linistit.

3. In acest an ma voi pune pe primul loc si imi voi face timp pentru a avea grija de mine... chiar daca asta inseamna sa ii dezamagesc pe altii.

4. In acest an ma voi indeparta de oamenii toxici si de toata energia negativa pentru a face locul lucrurilor frumoase in viata mea. Energia pozitiva imi va cuprinde sufletul si imi va arata cat de frumos este prezentul meu.

5. In acest an voi fi mandra de fiecare reusita a mea. Imi voi sarbatori victoriile si voi fi fericita pentru ceea ce voi reusi sa fac.

6. In acest an imi voi face timp pentru oamenii si lucrurile care ma fac fericita. Imi voi gasi noi pasiuni si le voi permite sa imi aduca liniste si bucurie in suflet.

7. In acest an nu ma voi mai grabi nicaieri. Voi lua o pauza de la tot ce inseamna stres si agitatie si nu voi mai fugi prin viata. Voi trai pentru momentul prezent si ma voi bucura cu tot sufletul de clipa de acum.

8. In acest an imi voi iubi alegerile, gandurile, corpul... ma voi accepta pentru ceea ce sunt - cu bune si cu rele.

9. In acest an voi invata sa traiesc constient. Sa fiu prezenta, sa imi accept destinul, sa nu mai lupt impotriva planului suprem.

10. In acest an voi renunta la visurile vechi care nu ma implinesc. Si ma voi concentra pe a dezvolta alte visuri care sa se potriveasca cu cine sunt aici si acum.

11. In acest an ma voi trata cu aceeasi bunatate pe care o am fata de oamenii la care tin. In acest an imi voi arata iubire neconditionata.

12. In acest an voi cere ajutor atunci cand voi avea nevoie... pentru ca a cere ajutor nu inseamna a esua.

13. In acest an imi voi da seama de valoarea mea si nu voi mai accepta ca nimeni sa ma puna la pamant. Nicio persoana de pe aceasta planeta nu are putere asupra mea, asupra fericirii mele. Fericirea este in inima mea si nimeni nu mi-o poate fura.

14. In acest an imi voi permite sa visez cat mai sus, imi voi creste aripi si voi zbura acolo unde nimeni nu a fost pana acum. In acest an voi avea incredere in mine si voi renunta la ideea ca lucrurile sunt imposibil de realizat.

15. In acest an nu imi voi mai face griji pentru viitor... si nici nu ma voi mai intoarce in trecut. Voi trai pentru aici si acum... pentru ca prezentul este singurul moment care conteaza cu adevarat.

foto main unsplash

