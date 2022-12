De ce are nevoie fiecare semn zodiacal în săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie

Horoscop săptămânal 26 decembrie - 1 ianuarie. De ce ai nevoie în ultima săptămână a anului în funcție de zodia în care te-ai născut.

Cum va fi această săptămână pentru tine și de ce ai nevoie de la astre îți spunem în cele ce urmează. Spune-mi ce zodie ești ca să îți spun de ce ai nevoie în această săptămână:

Horoscop Berbec

Ai nevoie sa iti schimbi viata

Nu simti ca traiesti viata altcuiva? In ultima perioada te-ai lasat influentata de oamenii din jurul tau si ai ajuns pe un drum ce nu iti este destinat tie. Este momentul sa faci un pas in spate si faci acele schimbari pe care inima si le doreste. Nu te mai lasa condusa de nimeni, asculta-ti intuitia si alege cu sufletul.

Horoscop Taur

Ai nevoie sa ai mai multa grija de tine

Ultimele saptamani au fost unele foarte aglomerate pe plan profesional pentru tine; in sfarsit, acum lucrurile s-au mai linistit, iar tu iti poti dedica timp si tie. Profita de aceasta perioada pentru a analiza putin viata ta; cine esti? Ce vrei de la viitor? Ce te face fericita?

Horoscop Gemeni

Ai nevoie de iubire

In aceasta perioada nu iti doresti nimic altceva decat iubire - sa o oferi si sa o primesti. Vrei sa petreci momente frumoase alaturi de oamenii tai dragi si sa le demonstrezi ca esti acolo pentru ei neconditionat. Totusi, nu uita si de iubirea pentru tine - este cea mai importanta.

Horoscop Rac

Ai nevoie sa iti accepti greselile

Esti foarte dura cu tine si chiar nu meriti sa te porti asa. Esti om, toata lumea greseste. In ultima saptamana a anului 2023 accepta-ti greselile, invata-ti lectiile si iarta-te din toata inima si cu tot sufletul. Doar asa vei putea merge mai departe linistita.

Horoscop Leu

Ai nevoie sa te pui pe primul loc

Esti destul de obosita si trebuie sa faci o schimbare urgenta in viata ta. Este momentul sa devii egoista si sa inveti sa ai grija de tine, sa iti oferi iubire si sa te pui pe primul loc. Permite-ti sa te iubesti si sa fii bine cu tine.

Horoscop Fecioara

Ai nevoie sa iti asculti intuitia

In aceasta perioada trebuie sa fii foarte atenta la ce iti dicteaza sufletul; chiar daca oamenii din jurul tau te indeamna sa ii asculti, invata sa ii permiti intuitiei sa te ghideze pe acest drum. Inima ta stie cel mai bine care este destinul tau.

Horoscop Balanta

Ai nevoie sa faci pace cu trecutul

Iarta oamenii care ti-au gresit, iarta-te pe tine si lasa trecutul in spate astfel incat sa te poti vindeca cu adevarat si sa mergi mai departe cu viata ta. Fa pace cu acest capitol dureros al vietii tale si continua-ti drumul. Bucura-te de prezent pentru ca este unul minunat.

Horoscop Scorpion

Ai nevoie sa impui limite in relatii

Nu mai permite oamenilor din jurul tau sa se joace cu sufletul tau. Nu mai permite nimanui sa profite de bunatatea ta. Invata sa spui "Nu", invata sa fii egoista, sa te pui pe primul loc, sa iti oferi iubire si sa ai grija de tine. Tu contezi mai mult decat orice alta relatie din jurul tau.

Horoscop Sagetator

Ai nevoie sa inveti sa fii recunoscatoare pentru ceea ce ai

Asculta-ti inima cand iti spune ca este fericita. Nu mai cauta lucruri de care ai nevoie... nu iti lipseste nimic, ai tot ce iti trebuie pentru a te simti implinita. Invata sa apreciezi ce conteaza cu adevarat in viata si sa fii recunoscatoare pentru ceea ce traiesti.

Horoscop Capricorn

Ai nevoie sa lasi in spate negativitatea

Te pregatesti sa faci un pas maret in viata ta si sa incepi un nou capitol... iar, pentru a te bucura cu tot sufletul de ceea ce ti se intampla trebuie sa lasi in spate toata negativitatea pe care sufletul tau a strans-o in adancurile sale in ultima perioada. Elibereaza-te de gandurile negre si permite-i energiei pozitive sa patrunda in inima ta.

Horoscop Varsator

Ai nevoie sa fii bine cu tine

Trebuie sa inveti sa ai mai multa grija de tine; stii cine esti? Stii ce vrei de la viata? Stii ce te bucura aici si acum? Stii ce iti face sufletul cu adevarat fericit? In aceasta saptamana lucreaza mai mult la relatia cu tine insati... pentru ca este cea mai importanta.

Horoscop Pesti

Ai nevoie sa iti schimbi planurile

Apar cateva situatii neasteptate care te vor convinge ca este timpul sa iti schimbi planurile pentru viitor. Universul te sfatuieste sa nu te grabesti nicaieri; ai rabdare si analizeaza cu atentie drumul pe care vrei sa mergi. Asculta-ti intuitia si alege cu inima.

