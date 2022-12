Horoscop săptămânal 26 decembrie - 1 ianuarie. Descoperă care este mantra de care ai nevoie în ultima săptămână a anului 2022.

Suntem deja in ultima saptamana a anului 2022. Afla care este mantra de care ai nevoie in aceasta perioada pentru a face pace cu trecutul, a accepta tot ce s-a intamplat si a iti pregati sufletul pentru un nou inceput:

Horoscop pentru suflet: Mantra zodiei tale pentru săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie

Horoscop Berbec

Mantra ta pentru această săptămână este: Am curajul să lupt pentru ceea îmi doresc. Am curajul să nu renunț la visurile mele. Am curajul să merg mai departe pe acest drum pentru că știu că este cel potrivit pentru mine.

Horoscop Taur

Mantra ta pentru această săptămână este: Îmi promit să aleg fericirea pentru mine. Trupul meu este sănătos, mintea mea este incredibilă, iar sufletul meu este mai bucuros. Ce îmi pot dori mai mult de atât?

Horoscop Gemeni

Mantra ta pentru această săptămână este: Eliberez trecutul și durerea pentru a putea păși către viitor cu intenții pure. Sunt capabilă să mă vindec complet și să o iau de la capăt.

Horoscop Rac

Mantra ta pentru această săptămână este: Îi mulțumesc Universului pentru ceea ce mi se întâmplă. Este un nou început. Sunt recunoscătoare pentru tot ce am trăit până acum și pentru tot ce urmează să trăiesc.

Horoscop Leu

Mantra ta pentru această săptămână este: Nu mă mai grăbesc nicăieri. Îi permit timpului să își joace cartea. Ceea ce este mai bun pentru mine, va veni. Sunt aici și mă bucur de călătorie.

Horoscop Fecioară

Mantra ta pentru această săptămână este: Aleg fericirea pentru mine. De aceea mă îndepărtez de oamenii toxici, care mă trag în jos și promit să mă înconjor de cei cu suflet bun. Pentru că am nevoie de oameni frumoși de la care pot învăța lucruri minunate.

Horoscop Balanță

Mantra ta pentru această săptămână este: Eliberez și dau drumul acum tuturor gândurilor negative care nu îmi permit să fiu fericită. Nicio persoană, loc sau lucru, nu are nicio putere asupra mea. Pentru că eu sunt singurul gânditor din mintea mea.

Horoscop Scorpion

Mantra ta pentru această săptămână este: Fiecare moment reprezintă o oportunitate nouă și extraordinară să fiu mai mult din ceea ce sunt cu adevărat. Mă deschid cu ușurință și fără efort.

Horoscop Săgetător

Mantra ta pentru această săptămână este: Fiecare întâmplare din viața mea este o lecție pe care trebuie să o învăț. Nu mă dau bătută în fața obstacolelor, ci din contră. Îmi dau seama cât de puternică sunt și merg mai departe.

Horoscop Capricorn

Mantra ta pentru această săptămână este: Sunt liberă să merg mai departe cu viața mea. Sunt liberă să trăiesc așa cum își dorește inima mea. Sunt liberă să îmi ascult sufletul. Sunt liberă să iubesc ce vreau să iubesc. Sunt liberă să fiu eu.

Horoscop Vărsător

Mantra ta pentru această săptămână este: Indiferent de situație, îmi promit să aleg să zâmbesc mai mult. Aleg să văd partea frumoasă a lucrurilor și să găsesc ceva care să îmi liniștească sufletul și să aducă fericire în viața mea.

Horoscop Pești

Mantra ta pentru această săptămână este: Învăț cu fiecare moment pe care îl trăiesc în această lume. Acum aleg să las în spate toate lucrurile din trecut care nu îmi mai servesc și să o iau de la capăt.

