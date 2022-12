De ce are nevoie fiecare semn zodiacal în săptămâna 2-8 ianuarie

Am incheiat un nou an. Cu acest final Universul ne reaminteste ca totul este trecator in viata. Nimic nu ramane la fel. Este momentul sa imbratisam schimbarea, sa ne acceptam destinul, sa inchidem usa trecutului si sa o luam de la capat. Este momentul sa traim pentru clipa de acum si sa nu ne mai facem griji cu privire la viitor.

Horoscop săptămânal 2-8 ianuarie. De ce ai nevoie în prima săptămână a anului 2023 în funcție de zodia în care te-ai născut. Cum va fi această săptămână pentru tine și de ce ai nevoie de la astre îți spunem în cele ce urmează. Spune-mi ce zodie ești ca să îți spun de ce ai nevoie în această săptămână: Horoscop Berbec Ai nevoie sa iti asculti intuitia Este momentul sa iti deschizi larg aripile si sa zbori mai sus ca oricand. Fa schimbarile pe care vrei sa le faci; ai incredere in tine si alege cu sufletul. Asculta-ti intuitia si mergi mai departe, punandu-ti in aplicare planurile si luptand pentru visurile tale marete. Horoscop Taur Ai nevoie sa iei o pauza Finalul anului 2022 a fost unul foarte aglomerat si intens pentru tine; profita de aceasta saptamana si incearca sa te relaxezi, sa te linistesti, sa iti incarci bateriile. Nu iti face griji ca pierzi startul, anul doar ce a inceput; ai sute de zile pentru a face ceea ce iti doresti. Acum ai grija de tine. Horoscop Gemeni Ai nevoie sa iti faci rezolutii Este momentul acela din an in care iti faci rezolutii, iti pui visurile pe hartie si gasesti metode de a iti implini dorintele. Crede in tine si nu te pierde in detalii. Poti obtine tot ceea ce iti doresti; poti trai viata la care visezi. Horoscop Rac Ai nevoie de liniste Aceasta saptamana este una relaxanta pentru tine; in sfarsit, reusesti sa iei o pauza de la toata agitatia din jurul tau si sa iti faci timp si pentru tine. Te bucuri de liniste si iti incarci sufletul cu energie pozitiva facand ceea ce iti place. Horoscop Leu Ai nevoie sa fii inconjurata de oamenii dragi In prima saptamana a anului 2023 incerci sa petreci mai mult timp alaturi de oamenii la care tii. Asadar, urmatoarele zile vor fi incarcate de momente frumoase, de rasete, de bucurii marunte si de multa iubire. Horoscop Fecioara Ai nevoie sa dai pagina Citeste si: Evenimentele majore ale Lunii si Soarelui in anul 2023. Cum ne vor... A mai trecut un an, iar tu esti tot acolo. Nu te vei vindeca niciodata daca vei ramane in trecut. Universul te sfatuieste sa rupi bandajul si sa accepti durerea astfel incat sa iti dai seama ca este timpul sa dai pagina si sa mergi mai departe cu viata ta. Horoscop Balanta Ai nevoie sa iti faci un plan al acestui an Tu lucrezi foarte bine daca esti organizata; asadar, in prima saptamana din 2023 incerci sa treci pe hartie toate visurile, toate dorintele, toate planurile pe care le ai pentru urmatoarele 12 luni. Va fi un an cu de toate, asa ca pregateste-te sa fii uimita de cat de interesanta va deveni viata ta. Horoscop Scorpion Ai nevoie sa renunti la reguli In aceasta saptamana incearca sa te bucuri de viata fara sa iti mai pese prea mult de regulile pe care ti le-ai impus singura. Darama barierele construite in jurul inimii tale si iubeste oamenii si viata cu toata fiinta ta. Va fi o perioada foarte interesanta. Horoscop Sagetator Ai nevoie sa te eliberezi de durere A venit momentul sa accepti schimbarea din viata ta astfel incat sa poti merge mai departe. Elibereaza-te de durerea din sufletul tau si incearca sa te concentrezi pe momentul prezent - este mult mai frumos decat il vezi tu. Horoscop Capricorn Ai nevoie sa scapi de energia negativa din jurul tau Este un nou an, un nou inceput. Renunta la trecut, la energia negativa acumulata in ultimele luni, si permite-i Universului sa iti incarce inima de ganduri bune si sufletul de iubire adevarata. Pregateste-te pentru un capitol frumos al vietii tale. Horoscop Varsator Ai nevoie sa faci pace cu tine Incepe anul cu zambetul pe buze si cu liniste in suflet; a venit momentul sa te ierti pentru greselile facute astfel incat sa poti merge mai departe cu viata ta. Invata din ceea ce s-a intamplat si continua-ti drumul. Universul iti pregateste multe surprize frumoase. Horoscop Pesti Ai nevoie sa iti cunosti visurile In aceasta saptamana trebuie sa incerci sa te concentrezi pe ceea ce iti doresti cu adevarat. Care sunt visurile tale? Unde vrei sa ajungi? Care este scopul tau in viata? Ce te face fericita? Raspunde-ti la aceste intrebari si abia apoi fa-ti rezolutii. foto main Anna Ismagilova, Shutterstock Vizionare placuta Kudika

29 Decembrie 2022 Echipa Kudika