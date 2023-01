Horoscop pentru suflet: Mantra zodiei tale pentru săptămâna 2-8 ianuarie

Horoscop săptămânal 2-8 ianuarie. Descoperă care este mantra de care ai nevoie în prima săptămână a anului 2023.

Am intrat cu dreptul in anul 2023. Am lasat totul in spate, ne-am invatat lectiile, am dat pagina si deja am inceput sa scriem primele pagini din noul capitol al vietii noastre.

Iata care este mantra de care ai nevoie in aceasta saptamana minunata a anului 2023.

Horoscop Berbec

Sunt pregatita pentru tot ce imi ofera Universul. Acum este momentul sa imbratisez cu tot sufletul meu prezentul si sa ma bucur cu toata inima de acest nou capitol.

Horoscop Taur

Sunt aici. Sunt prezenta in viata mea nu doar cu trupul, ci si cu sufletul si cu mintea. Sunt fericita cu tot ce mi se intampla si ma bucur de acest nou capitol al vietii mele.

Horoscop Gemeni

Dau pagina si merg mai departe. Imi pregatesc sufletul sa accepte prezentul si sa isi faca planuri frumoase pentru viitor. Acum este un nou inceput din cartea vietii mele.

Horoscop Rac

Las in spate tot trecutul, toata durerea, toate sentimentele negative. Imi invat lectiile, ii multumesc Universului pentru tot ce m-a invatat si merg mai departe cu viata mea.

Horoscop Leu

Sunt bine in lumea mea. Astept cu nerabdare sa vad ce urmeaza sa se intample in acest an si pe ce carari incredibile voi mai ajunge. Intre timp, ma bucur de prezent.

Horoscop Fecioara

Am incredere in mine si incep sa lucrez la visurile pe care le am. Vreau sa fac din acest an cel mai bun de pana acum. Vreau sa fiu fericita si vreau sa ajung acolo unde imi doresc.

Horoscop Balanta

Sunt recunoscatoare pentru tot ce am trait si ma bucur cu tot sufletul de tot ce traiesc acum. Sunt pregatita pentru un nou capitol; inima mea abia asteapta sa vada ce planuri mai pregateste Universul.

Horoscop Scorpion

Invat sa ma detasez de tot ce s-a intamplat, sa ma eliberez de emotiile trecutului astfel incat sa pasesc cu inima deschisa si cu sufletul linistit intr-un nou capitol al vietii mele.

Horoscop Sagetator

Invat sa ofer iubire neconditionata atat oamenilor din jurul meu, cat si mie. In acest an promit sa ma concentrez mai mult pe relatiile pe care le am cu sufletele de langa mine.

Horoscop Capricorn

Imi fac timp si pentru mine. Aleg ca in aceasta saptamana sa incetinesc si sa ma bucur de acest nou inceput cu tot sufletul meu. Aleg sa imi indrept atentia asupra lucrurilor pe care le traiesc si care ma fac fericita.

Horoscop Varsator

Astept cu nerabdare sa vad cat de frumoase si de interesante sunt paginile acestui nou capitol al vietii mele. Am incredere in Univers si in planul pe care il are pregatit pentru mine.

Horoscop Pesti

Imi accept destinul cu tot sufletul meu; nu mai lupt impotriva planului Universului. Fac un pas in spate si ii permit divinitatii sa imi arate care este drumul pe care trebuie sa merg.

