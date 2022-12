7 Mantre puternice pentru fiecare zi din prima saptamana a anului 2023 (2-8 ianuarie)

Aceasta este prima saptamana din 2023. Este momentul sa incepem acest an cu dreptul, cu liniste in suflet, cu iubire in inima si cu dorinta de a evolua frumos in urmatoarele luni. Este momentul sa ne eliberam de toata durerea trecutului si sa o luam de la capat dornici sa fim aliniati cu destinul nostru.

Am pregătit pentru tine 7 mantre simple, însă extrem de puternice, pentru fiecare zi a acestei săptămâni astfel încât să reușești să faci față cu brio tuturor provocărilor ce vor urma, să înveți din ele și să ai curajul să lupți pentru ceea ce îți dorești. Mantra zilei de luni: Inima mea este deschisa sa accepte tot binele din lume, toata frumusetea vietii, toata linistea Universului. Sufletul meu este pregatit pentru un nou capitol din cartea destinului. Mantra zilei de marti: Destinul meu este unul minunat. Sunt pregatita sa merg mai departe cu viata mea. Sunt pregatita sa vad care este planul Universului pentru mine. Mantra zilei de miercuri: Ma bucur de acest nou capitol al vietii mele; ma eliberez de trecut pentru a imbratisa schimbarile noului inceput. Sunt in pace si sunt aici... si asta este tot ce conteaza. Mantra zilei de joi: Imi deschid inima pentru a atrage toata energia pozitiva pe care Universul o trimite catre mine. Imi deschid sufletul pentru a atrage toata linistea pe care divinitatea mi-o ofera. Mantra zilei de vineri: Visez la ce urmeaza sa se intample, imi fac planuri si ma pregatesc pentru actiune. Dorintele mele se vor implini pentru ca eu sunt capabila sa traiesc asa cum vreau. Mantra zilei de sambata: Bucuriile marunte sunt la tot pasul. Invat sa fiu recunoscatoare pentru ceea ce traiesc si sa fiu fericita cu adevarat. Mantra zilei de duminica: Ziua de astazi este una linistita si frumoasa... nu pentru ca asa ar trebui sa fie, ci pentru ca este in puterea mea sa o fac sa fie asa. foto main Ironika, Shutterstock Vizionare placuta Kudika

29 Decembrie 2022 Echipa Kudika