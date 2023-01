Luna Plina de pe 7 ianuarie aduce binecuvantarea de care cu totii avem nevoie pentru un nou inceput 

Prima Luna Plina a anului 2023 va rasari pe cerul senin si rece al iernii la ora 1:08, ora Romaniei. In aceasta perioada, intreaga fata a Lunii va fi iluminata de catre razele puternice ale minunatului Soare.

Ziua de 7 ianuarie este una incarcata de energii astrale puternice deoarece aduce prima Luna Plina a anului 2023. Aceasta este aici pentru a ne conecta sufletul cu prorpiul destin, a ne deschide noi perspective si a ne ajuta sa acceptam mai usor schimbarile care vor veni spre noi in urmatoarele saptamani. Mintea este pregatita sa evolueze, inima inca se gandeste la trecut; de aceea este foarte important sa acceptam transformarea, sa ne eliberam de tot ce s-a intamplat si sa ne pregatim pentru ce urmeaza sa se intample. Viata nu asteapta pe nimeni, ea continua si surprinde pe toata lumea.

Cand vom vedea prima Luna Plina a anului 2023?

Prima Luna Plina a anului 2023 va rasari pe cerul senin si rece al iernii la ora 1:08, ora Romaniei. In aceasta perioada, intreaga fata a Lunii va fi iluminata de catre razele puternice ale minunatului Soare.

Luna Plina din aceasta perioada mai este numita si "Luna Lupului" deoarece se spune ca in fiecare an, in ianuarie, in noptea in care Luna Plina rasarea se auzeau si lupii urland. Cum urletele si toate sunetele scoase de lupi sunt folosite, in general, pentru a isi anunta prezenta, a defini teritoriul, a localiza membrii haitei, a consolida legaturile si a coordona vanatoarea, iata ca temele Lunii Pline sunt in stransa legatura cu natura: curaj, putere, incredere, relatii.

Luna Plina de pe 7 ianuarie va avea loc in Rac, o zodie cunoscuta pentru sensibilitate, ambitie si imaginatie. Fiind sub influenta acestui semn zodiacal, reusim sa comunicam cu mai multa claritate si transparenta cu oamenii din jurul nostru astfel incat sa ne facem intelesi si, cel mai important, sa ne apropiem cu sufletul de cei la care tinem cu adevarat.

Pe plan profesional, Universul ne da semne ca este timpul sa iesim din zona de confort si sa fim mai indrazneti cu visurile si planurile noastre. Suntem acolo unde trebuie sa fim, insa totul depinde doar de noi; la noi exista puterea de a schimba ceva, de a face ceva, de a transforma acest capitol al vietii noastre. Trebuie sa ne adaptam cu usurinta la noutate, sa nu mai tinem cu dintii de trecut, sa acceptam evolutia si sa ne bucuram de aceasta calatorie pentru ca poate fi una cu adevarat speciala.

Sfatul Universului pentru noi toti:

Este timpul sa o luam de la capat. Avem puterea de a ne da seama ceea ce conteaza cu adevarat. Destinul ne este scris, insa noi ne putem alege calea pe care sa mergem. De aceea este important ca acum sa ne punem pe primul loc, sa incercam sa ne elibeream de tot ce a fost dificil, sa punem in aplicare lectiile invatate si sa mergem mai departe. Avem sansa la un nou inceput, de ce sa nu profitam de ea?

foto main Alexandr Belous, Shutterstock

Vizionare placuta