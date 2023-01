Nu datorezi nimic nimanui. Sa nu mai uiti niciodata asta!

Nimeni nu are dreptul sa te judece. Nimeni nu are dreptul sa iti judece viata, alegerile, greselile, felul de a fi.

Esti suficient de buna, suficient de inteligenta, suficient de puternica, suficient de curajoasa. Nu ai nevoie de alti oameni care sa te valideze. Tu nu ai de demonstrat nimic nimanui. Nu esti datoare nimanui cu absolut nimic in aceasta viata.

De multe ori incercam sa aratam lumii ca suntem perfecti in speranta ca vom fi placuti si acceptati de cei din jurul nostru... insa niciodata nu vom putea multumi toti oamenii din viata noastra si nici nu ar trebui sa mai incercam sa facem asta.

Frumusetea noastra consta in vulnerabilitatea noastra, in emotiile noastre complexe si in imperfectiunile noastre autentice. Cand imbratisam cine suntem si alegem sa renuntam la masti si sa fim autentici, ne deschidem sufletele catre fericirea adevarata si astfel reusim sa traim mai frumos ca niciodata. Mai mult, reusim sa formam relatii reale, sincere si mature cu oamenii din jur.

Nu datorezi nimic nimanui. Nu trebuie sa te prefaci ca esti cineva care nu esti. Nu ai nimic de demonstrat nimanui pentru ca....

1. Oamenii pe care tu vrei sa ii impresionezi isi doresc ca tu sa fii asa cum esti de fapt

Pe termen lung, este mai bine sa fii urata pentru ceea ce esti decat sa fii iubita pentru ceea ce nu esti. Singurele relatii care functioneaza bine pe termen lung sunt cele care te fac o persoana mai buna fara a te schimba si a te transforma in altcineva.

2. Nimeni in afara de tine nu stie cu adevarat ce este mai bine pentru tine

Nu te pierde in cautarea acceptarii celorlalti. Tu mergi in continuare pe drumul tau cu incredere si nu te astepta ca cei din jurul tau sa iti inteleaga calatoria; fa ceea ce simti, alege ceea ce iti doresti fara sa iti mai pese de ce spun sau fac ceilalti.

3. Tu esti singura persoana care iti poate schimba viata

In fiecare situatie in care ai fost vreodata, pozitiva sau negativa, singurul lucru care a fost mereu constant a fost prezenta ta. Asadar, aceasta este viata ta. Este responsabilitatea ta si numai a ta sa traiesti frumos, sa alegi ce este mai bine pentru tine, sa fii fericita cu adevarat, sa iti urmezi visurile si sa iti implinesti dorintele. Este responsabilitatea ta sa fii cine vrei sa fii.

4. Viata nu este o cursa, iar tu nu ai nimic de demonstrat

Cu totii vrem sa ajungem primii in varful muntelui si sa strigam cat ne tin plamanii "Uitati-va la mine! Uitati-va la mine!". Insa adevarul este ca toata fericirea si cresterea se intampla in timpul calatoriei, al urcusului, nu atunci cand esti deja pe varf. De aceea trebuie sa inveti sa te bucuri de calatorie cu fiecare pas pe care il faci. Nu te mai grabi prin viata pentru ca singura o ratezi.

