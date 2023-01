Horoscop pentru suflet: Mantra zodiei tale pentru săptămâna 9-15 ianuarie

Horoscop săptămânal 9-15 ianuarie. Descoperă care este mantra de care ai nevoie în această săptămână plină de iarnă.

Spune-mi ce zodie ești pentru a îți spune care este mantra de care sufletul tău are nevoie în această săptămână din ianuarie:

Horoscop Berbec

Mantra ta pentru această săptămână este: Sunt pregatita pentru tot ce urmeaza in viata mea. Sunt pregatita sa accept cu sufletul deschis acest nou capitol pe care Universul il are pregatit pentru mine.

Horoscop Taur

Mantra ta pentru această săptămână este: Imi deschid inima si aleg cu sufletul. Eu stiu cel mai bine de ce am nevoie pentru a fi fericita, asa ca ma las condusa de intuitie pe acest drum in viata.

Horoscop Gemeni

Mantra ta pentru această săptămână este: Sunt libera sa aleg ce este mai bun pentru mine. Sunt libera sa fiu fericita cu adevarat. Sunt libera sa ma pun pe primul loc si sa ma iubesc.

Horoscop Rac

Mantra ta pentru această săptămână este: Am incredere in planurile pe care Universul le-a pregatit pentru mine; am rabdare, stiu ca in cele din urma totul va fi bine.

Horoscop Leu

Mantra ta pentru această săptămână este: Ma eliberez de negativitate si de toate emotiile dureroase astfel incat sa fac loc energiei pozitive in viata mea.

Horoscop Fecioara

Mantra ta pentru această săptămână este: Sunt pregatita sa las trecutul in spate si sa incep un nou capitol al vietii mele. Sunt pregatita sa o iau de la capat.

Horoscop Balanta

Mantra ta pentru această săptămână este: Invat sa fiu recunoscatoare pentru ceea ce traiesc. Invat sa apreciez viata cu adevarat. Invat sa fiu fericita in acest moment.

Horoscop Scorpion

Mantra ta pentru această săptămână este: Iert oamenii care mi-au gresit si ma iert pe mine pentru tot ce am facut nepotrivit in trecut. Imi invat lectiile si merg mai departe cu viata mea.

Horoscop Sagetator

Mantra ta pentru această săptămână este: Invat sa fiu recunoscatoare pentru ceea ce traiesc. Invat sa ma bucur de clipa prezenta si sa nu imi mai fac griji cu privire la viitor.

Horoscop Capricorn

Mantra ta pentru această săptămână este: Sunt aici si asta este tot ce conteaza. Imi accept destinul si ii permit Universului sa imi arate care este drumul pe care trebuie sa merg mai departe.

Horoscop Varsator

Mantra ta pentru această săptămână este: Lupt pentru ceea ce imi doresc. Lupt pentru visurile mele. Lupt cu toata inima pentru a fi fericita.

Horoscop Pesti

Mantra ta pentru această săptămână este: Daram toate zidurile construite in jurul inimii mele si ii permit iubirii adevarate sa ma gaseasca.

foto main Long Summer, Shutterstock

Vizionare placuta