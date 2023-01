7 Mantre puternice pentru fiecare zi a săptămânii (9-15 ianuarie)

Rostește câte o mantră în fiecare dimineață și vei vedea cum totul se va schimba în bine.

Am pregătit pentru tine 7 mantre simple, însă extrem de puternice, pentru fiecare zi a acestei săptămâni astfel încât să reușești să faci față cu brio tuturor provocărilor ce vor urma, să înveți din ele și să ai curajul să lupți pentru ceea ce îți dorești.

Mantra zilei de luni:

Am incredere in planurile pe care le-am facut pentru aceasta perioada; am incredere in mine. Merg mai departe si lupt pentru a depasi obstacolele care stau in calea mea.

Mantra zilei de marti:

Universul este alaturi de mine si ma ghideaza astfel incat sa nu ies de pe drumul meu. Sunt acolo unde trebuie sa fiu si asta este tot ce conteaza.

Mantra zilei de miercuri:

Imi accept greselile, invat din lectii si merg mai departe. Acesta este un capitol frumos al vietii mele care ma ajuta sa cresc si sa ma dezvolt.

Mantra zilei de joi:

Tot ce traiesc aici si acum face parte din destinul pe care Universul il are pregatit pentru mine. Nu mai lupt impotriva lui, ci fac un pas in spate si invat sa ma bucur de calatorie.

Mantra zilei de vineri:

Daram toate zidurile construite in jurul inimii mele si ii permit iubirii adevarate sa ma gaseasca. Sunt pregatita pentru un nou capitol.

Mantra zilei de sambata:

Ma eliberez de toate gandurile si energiile negative adunate in aceasta saptamana si invat sa imi linistesc sufletul. Sunt bine in lumea mea.

Mantra zilei de duminica:

Sunt linistita si impacata cu viata pe care o traiesc. Caut sa fiu fericita cu fiecare clipa si sa ma bucur de momentul de acum.

