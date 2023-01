Multumesc, 2022, pentru toate lectiile invatate. Au fost dureroase, insa necesare

Iti multumesc, 2022. Tu m-ai facut mai puternica. Tu m-ai ajutat sa inteleg cat sunt de importanta. Tu mi-ai demonstrat ca pot face tot ce imi propun. Tu m-ai ridicat si m-ai facut sa cred in visurile mele, sa imi cresc aripi si sa zbor mai sus ca oricand.

Nu mai regret nimic din tot ce am trait. Nu mai regret noptile pierdute, nu mai regret momentele in care ma simteam fara sens, nu mai regret situatiile care m-au pus la pamant. Nu mai regret ce am trait pana acum. Anul 2022 a fost unul dificil, insa extrem de important pentru cresterea mea. Tot ce am trait m-a ajutat sa ajung aici, in momentul prezent. Sunt mai puternica, mai curajoasa, mai dornica de schimbare si cu un suflet mai viu ca niciodata. Sunt pregatita sa o iau de la capat. Sunt acolo unde trebuie sa fiu. Acesta este drumul meu si merg mai departe pe calea propriului destin. Universul imi este alaturi si mai sprijina neconditionat. Stiu ca ceea ce urmeaza sa se intample va fi cu adevarat spectaculos.

Tragand linie, anul 2022 a fost unul de crestere, lectii si transformare. Acum sa vedem ce imi rezerva urmatorul an.

Imi promit ca in 2023 sa fac urmatoarele lucruri:

1. Sa las ca lucrurile sa fie asa cum sunt

Nu mai caut perfectiunea... pentru ca stiu ca viata nu poate fi perfecta. O sa traiesc fiecare zi ca si cum ar fi ultima, o sa ma bucur de fiecare moment, sa o fiu fericita cu adevarat si, cel mai important, o sa fiu recunoscatoare pentru toate lucrurile bune pe care le am si pentru tot ceea ce mi se intampla.

Accept faptul ca viata nu este perfecta, ca oamenii nu sunt perfecti si ca eu nu sunt perfecta.

2. Sa renunt la toata drama si la oamenii care o creeaza

Aleg simplitatea, bucuria, recunostinta. Nu mai creez drame inutile si nici nu mai petrec timp in compania oamenilor care fac asta. Promit sa ma inconjor de prieteni de care sa fiu mandra ca ii cunosc, de oameni pe care ii admiri, care ma iubesc si ma respecta - de suflete vesele care apreciaza viata pentru ceea ce este, pentru bucuria si simplitatea ei.

Impun limite, pastrez distanta si ma eliberez de negativitate pentru ca viata este prea scurta pentru a fi petrecuta cu cei care imi fura fericirea.

3. Sa uit ce gandesc oamenii despre mine si sa nu ma mai intereseze ce vor sa obtina de la mine

Una dintre cele mai mari libertati este sa nu iti pese de ce cred ceilalti despre tine. Da, atat de simplu. Uneori, trebuie sa fiu egoista si sa ma pun pe primul loc, sa ma aleg de fiecare data pe mine, sa aleg sa ma fac fericita inainte de a ii face pe altii fericiti. Fiecare om are propria poveste - iar eu aleg sa o traiesc pe a mea fara sa ma mai intereseze de ce fac, spun sau cred alti oameni.

In momentele dificile, promit sa aleg sa imi urmez inima. Sa imi asum riscuri calculate. Sa am incredere in intuitia mea si sa ma las ghidata de ce imi dicteaza sufletul. Nu mai accept alegerile sigure si usoare doar pentru ca mi-ar fi frica de ce vor crede altii sau de ce s-ar putea intampla in viitorul apropiat. Nu mai permit nimanui sa imi fure visurile si sa imi spuna cum sa imi traiesc viata. Nu mai permit nimanui sa ma convinga ca ideile si dorintele mele sunt de neatins. Lupt pentru ele si imi modelez destinul dupa bunul plac.

foto main pixabay

Vizionare placuta