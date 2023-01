7 Mantre puternice pentru fiecare zi a săptămânii (16-22 ianuarie)

Ceea ce este, este. A venit momentul să ne acceptăm destinul. Universul ne trimite semne importante să nu mai luptăm împotriva planului divin pregătit pentru noi, să facem un pas în spate și să ne lăsăm purtați de val.

Am pregătit pentru tine 7 mantre simple, însă extrem de puternice, pentru fiecare zi a acestei săptămâni astfel încât să reușești să faci față cu brio tuturor provocărilor ce vor urma, să înveți din ele și să ai curajul să lupți pentru ceea ce îți dorești. Rostește câte o mantră în fiecare dimineață și vei vedea cum totul se va schimba în bine.

Mantra zilei de luni:

Am grijă de sufletul meu. Am grijă de mine. Am grijă de inima mea și nu mai permit nimănui să mă pună la pământ.

Mantra zilei de marți:

Îmi accept destinul. Nu mai lupt împotriva destinului, fac un pas în spate și mă las purtată de val.

Mantra zilei de miercuri:

Timpul trece și învăț să îl prețuiesc mai bine. Trecutul nu mai contează, viitorul este incert, așa că învăț să fiu fericită aici și acum.

Mantra zilei de joi:

Învăț să fiu recunoscătoare pentru tot ce mi se întâmplă și să mă bucur de fiecare clipă. Trăiesc cultivând fericire în sufletul meu.

Mantra zilei de vineri:

Nu mă dau bătută. Lupt pentru ce îmi doresc. Merg mai departe. Ceea ce pare că e sfârșitul este, de fapt, un nou început.

Mantra zilei de sâmbătă:

Invăț să mulțumesc. Îi mulțumesc Universului pentru viața pe care o trăiesc.

Mantra zilei de duminică:

Îmi promit să mă pun de fiecare dată pe primul loc, să mă iubesc necondiționat, să mă fac fericită.

