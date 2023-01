Prima Luna Noua a anului 2023 aduce cu ea promisiunea unui viitor mai bun si o noua sansa la fericire

O Luna Noua simbolizeaza inceputul unui nou ciclu lunar de 28 de zile; cu acest nou inceput ni se ofera si noua sansa la o schimbare, la dat pagina si inceput un capitol nou, la vindecare, odihna si manifestare.

In noaptea rece si intunecata de 21 ianuarie rasare prima Luna Noua a anului 2023 pentru a ne spune ca totul este posibil. Universul face un pas important in spate si ne permite noua sa preluam carmele vietii noastre. Suntem in deplin control nu doar asupra prezentului, ci si in ceea ce priveste viitorul. Intrebarea este: stim ce ne dorim cu adevarat? Stim de ce avem nevoie pentru a fi fericiti?

Luna Noua de pe 21 ianuarie aduce lumina in sufletele pline de durere

Un nou ciclu, un nou inceput, o noua sansa la fericire. Prima Luna a anului 2023 are loc in zodia Varsator. In saptamanile urmatoare vom avea posibilitatea de a ne schimba mentalitatea, de a ne elibera sufletele de toate bagajele emotionale acumulate de-a lungul timpului si de a scapa de toata durerea stransa in inimi.

O Luna Noua simbolizeaza inceputul unui nou ciclu lunar de 28 de zile; cu acest nou inceput ni se ofera si noua sansa la o schimbare, la dat pagina si inceput un capitol nou, la vindecare, odihna si manifestare. Acum este momentul sa renuntam la energiile negative stranse in ultima perioada, sa ne stabilim intentiile nu doar pentru urmatoarele saptamani sau luni, ci pentru intregul an.

Luna Noua de pe 21 ianuarie ne indeamna sa ne implinim visuri

Prima Luna Noua a anului 2023 activeaza constiinta superioara, oferindu-ne o panza goala pentru a ne picta adevarata viata. Prezenta planetelor Marte si Jupiter in aspecte armonioase cu Luna Noua indica nevoia de manifestare si de visare; ni se ofera posibilitatea de a da forma dorintelor si visurilor noastre. Sa nu uitam ca, de data aceasta, puterea este in mainile noastre. Cum alegem sa traim? Ce vrem sa facem pe viitor? Ce ne dorim in urmatoarele luni? Acestea sunt intrebari la care trebuie sa ne raspundem sincer astfel incat sa reusim sa ne dam seama care este drumul pe care trebuie sa mergem mai departe.

Care este sfatul Universului pentru toate zodiile in aceasta perioada?

Universul trimite energie divina catre toate sufletele pentru ca vrea sa ne indepartam de toate lucrurile care si-au pierdut scopul si sa ne descoperim adevaratul potential. Este momentul sa punem piciorul in prag si sa devenim stapani pe viata noastra. Atat de des ajungem sa fim deconectati de la ceea ce suntem cu adevarat incat ne transformam in roboti ai societatii si permitem vietii sa treaca pe langa noi.

Ei bine, acum este timpul nostru. Luna Noua ne invita sa traim pe deplin in momentul prezent, sa ne concentram si sa ne facem planuri pentru viitor (atat apropiat, cat si indepartat) si sa ne conectam mintea la corpul si la sufletul nostru.

foto main JpRamos, Shutterstock

Vizionare placuta