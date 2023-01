7 Mantre care sa te ajute sa nu iti mai faci griji pentru lucrurile pe care nu le poti controla

Renunta la control si permite-i Universului sa iti arate cat de frumoasa poate fi viata atunci cand nu mai lupti impotriva propriului destin.

Sa accepti faptul ca nu poti controla tot ce se intampla in aceasta viata este, probabil, una dintre cele mai dificile lupte cu care majoritatea dintre noi ne confruntam.

Mintea noastra este locul in care se dau cele mai dificile lupte interioare. Este zona cu cel mai puternic conflict. Acolo jumatate din lucrurile despre care credeam ca se vor intampla nu s-au intamplat niciodata. Mintea noastra este locul in care asteptarile nu ne permit sa traim cu adevarat. Mintea noastra este locul in care cadem victimele dorintei noastre de a controla incontrolabilul.

Trebuie sa acceptam faptul ca, in viata, nu putem controla foarte multe lucruri si ca nu are rost sa ne irosim toata energia cu acestea si apoi sa neglijam ceea ce, de fapt, putem controla.

Putem decide cum sa ne petrecem timpul acum fara sa ne mai facem griji cu privire la viitor. Putem alege pe cine sa iubim si sa apreciem oamenii din viata noastra exact pentru ceea ce sunt ei. Putem alege cum sa raspundem la surprizele si dezamagirile vietii atunci cand apar si daca le vedem ca greutati ce ne pun la pamant sau ca oportunitati de crestere personala.

Iata cateva mantre care sa te ajute sa traiesti frumos si sa nu iti mai faci griji pentru lucrurile pe care nu le poti controla:

1. Nu pot controla absolut tot ce mi se intampla, insa pot controla modul in care reactionez la ceea ce mi se intampla. Si aici este puterea mea reala.

2. Invat sa nu ma mai gandesc daca vor fi probleme in viitor. Da, vor fi o multime de probleme, insa eu voi reusi sa gasesc drum prin fiecare dintre ele.

3. Daca imi fac prea multe griji despre ce ar putea fi, voi ignora si voi rata complet ceea ce este. In loc sa ma gandesc la ce este mai rau, invat sa imi imaginez tot ce este mai bun.

4. Ziua de astazi este o alegere. Astazi aleg linistea in locul nerabdarii, frumusetea in locul negativitatii si prezenta in momentul de acum in locul grijii pentru viitor.

5. Sunt in viata, respir, sunt aici. Ma eliberez de ceea ce nu este in regula si ma concentrez pe ceea ce este frumos. Invat sa fiu recunoscatoare pentru fiecare lucru marunt pentru ca acestea sunt cele care conteaza cu adevarat.

6. Cu fiecare zi invat ceva nou, accept destinul meu, explorez din ce in ce mai mult, creez frumusete si experimentez necunoscutul... pentru ca in fiecare zi promit sa traiesc cu adevarat.

7. Am incredere in Univers. Fac un pas in spate si ii permit destinului sa imi arate care este drumul pe care trebuie sa merg.

foto main luboffke, Shutterstock

