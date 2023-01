Piesa pe care o s-o auzi la toate party-urile: Iova, Side by side

IOVA este unul dintre artiștii generației tinere care a uimit lumea cu talentul ei. Are succes internațional și este dornică să-și facă auzite sentimentele prin muzică. Ea și-a prezentat muzica pe tot globul și a câștigat inimile multor culturi, în special inima nordicilor.

comunicat de presa: După piese precum „Monster” feat UNDREAM și „Down on my knees” feat Paul Damixie, care au urcat rapid în topurile internaționale, călătoria ei continuă cu un nou single - “Side by side”, parte a proiectului BI-POLAR. Această piesă marchează sfârșitul unei serii filmate într-o singură zi de o echipă creativă și muncitoare.



IOVA a reușit să încheie anul cu rezultate pozitive: peste 200.000 de monthly listeners pe Spotify și mulți fani offline. Ea își continuă călătoria, începând anul în forță, cu lansarea unei noi piese.





Cu un beat venit din 2023, piesa “Side by side” îți schimbă vibe-ul oriunde ai fi. Ritmul piesei te poartă într-o călătorie pe care vrei s-o repeți de fiecare dată când deschizi Spotify-ul sau YouTube-ul.



“Am scris Side by side într-unul dintre cele mai vulnerabile momente ale vieții mele, când încercam să găsesc speranță și stabilitate, în timp ce mă luptam cu provocări emoționale grele. Piesa este dulce-amăruie pentru mine, uneori mă simt confortabil s-o ascult, alteori plâng. Toți artiștii au o piesă de genul ăsta.”, declară IOVA despre “Side by side”.



Muzica și versurile sunt create de trio-ul Miruna “IOVA”, Vladimir “Chopsticks” Coman și Adrian Emanuel Radu. Piesa a fost produsă de Vladimir “Chopsticks” Coman.

Vizionare placuta