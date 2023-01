Horoscopul iubirii. Descopera ce isi doreste fiecare semn zodiacal de la partenerul de cuplu.

Stim deja ca fiecare suflet este diferit, are dorinte si visuri diferite in aceasta lume. Totusi, cand vine vorba despre iubire, putem spune ca ne asemanam in ceea ce priveste asteptarile pe care le avem de la partenerii de cuplu.

Spune-mi ce zodie esti ca sa iti spun ce iti doresti cu adevarat de la relatia de cuplu

Horoscop Berbec

Tu ai nevoie de cineva care sa ramana langa tine chiar si atunci cand esti dura, cand o indepartezi, cand nu vrei sa te vada in momentele tale dificile.

Horoscop Taur

Tu ai nevoie de cineva care sa te aprecieze si sa te iubeasca pentru ceea ce esti; care sa te asculte, sa te inteleaga si sa te sustina neconditionat.

Horoscop Gemeni

Tu ai nevoie de cineva cu care sa te distrezi, alaturi de care sa gusti toate bucuriile vietii. Vrei ca sufletul tau pereche sa fie unul fix ca tine: dornic de aventura, de trait frumos, de experimentat tot ce este interesant in aceasta lume.

Horoscop Rac

Tu ai nevoie de cineva care sa te iubeasca in cele mai grele momente ale tale. Cineva care sa fie alaturi de tine, sa iti dea putere si sa iti spuna ca totul va fi bine.

Horoscop Leu

Tu ai nevoie de cineva care sa iti ofere libertatea de care ai nevoie; cineva care sa stie cum esti, de fapt, si sa iti dea spatiul necesar pentru a creste, a te dezvolta, a fi tu insati.

Horoscop Fecioara

Tu ai nevoie de cineva care sa aiba grija de tine in exact acelasi mod cum ai tu de el. Ai nevoie de o persoana afectuoasa, atenta la nevoile tale, dornica sa te ajute atunci cand ai nevoie si dispusa sa faca orice pentru tine.

Horoscop Balanta

Tu ai nevoie de cineva langa care poti fi tu insati; cineva care sa te iubeasca pentru ceea ce esti. Cineva in fata caruia poti renunta la toate mastile pentru a iti arata vulnerabilitatea.

Horoscop Scorpion

Tu ai nevoie de cineva care sa iti cunoasca toate problemele, toate luptele, toate dificultatile... si sa isi doreasca in continuare sa fie cu tine. Cineva care sa nu se sperie de toate obstacolele vietii si sa te tina de mana astfel incat impreuna sa treceti peste orice.

Horoscop Sagetator

Tu ai nevoie de cineva care sa iti arate prin dovezi clare ca te iubeste cu adevarat. Ai trecut de perioada in care sa astepti cuvinte frumoase, acestea nu te mai incalzesc cu nimic. Actiunile sunt cele care conteaza pentru tine.

Horoscop Capricorn

Tu ai nevoie de o persoana care sa fie independenta si sa stie ce isi doreste cu adevarat. Ai nevoie de un barbat sigur pe el, cu planuri clare cu privire la viitor.

Horoscop Varsator

Tu ai nevoie de cineva care sa iti ofere libertate deplina si sa aiba incredere ca totul va fi bine. Nu vrei sa fii limitata in aceasta viata, din contra - vrei sa traiesti asa cum iti doresti.

Horoscop Pesti

Tu ai nevoie de cineva suficient de matur care sa te sustina, sa te ajute in momentele grele, sa iti fie sprijin si sa te tina de mana atunci cand viata ia o intorsatura dificila.

