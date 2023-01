Horoscop pentru suflet: Mantra zodiei tale pentru săptămâna 23-29 ianuarie

Horoscop săptămânal 23-29 ianuarie. Descoperă care este mantra de care ai nevoie în această săptămână plină de ianuarie.

Spune-mi ce zodie ești pentru a îți spune care este mantra de care sufletul tău are nevoie în această săptămână din ianuarie:

Horoscop Berbec

Mantra ta pentru aceasta saptamana este: In aceasta saptamana fac un pas in spate si ii permit destinului sa imi arate care este drumul pe care trebuie sa merg mai departe. Am incredere in puterea Universului.

Horoscop Taur

Mantra ta pentru aceasta saptamana este: Fac pace cu trecutul si ii permit timpului sa isi joace cartea si sa ma ajute sa imi vindec sufletul cu adevarat.

Horoscop Gemeni

Mantra ta pentru aceasta saptamana este: Ma concentrez pe momentul prezent pentru ca stiu ca el este singurul care conteaza cu adevarat. Aici se intampla viata mea, acum pot sa fiu fericita.

Horoscop Rac

Mantra ta pentru aceasta saptamana este: Ma eliberez de toate gandurile negative astfel incat sa imi dau seama cat sunt de norocoasa. Invat sa fiu recunoscatoare Universului pentru tot ce am.

Horoscop Leu

Mantra ta pentru aceasta saptamana este: Ma bucur de ceea ce mi se intampla. Sunt una cu Universul, iar divinitatea imi vindeca sufletul de toate ranile trecutului.

Horoscop Fecioara

Mantra ta pentru aceasta saptamana este: Permit iubirii adevarate sa intre in viata mea. Permit sufletului meu sa gaseasca din nou linistea aia frumoasa.

Horoscop Balanta

Mantra ta pentru aceasta saptamana este: Invat sa renunt la lucrurile pe care nu le mai pot controla pentru a ma concentra pe ceea ce pot controla in aceasta viata.

Horoscop Scorpion

Mantra ta pentru aceasta saptamana este: Imi dau seama de ce am nevoie pentru a fi fericita cu adevarat si invat sa lupt cu toata fiinta mea astfel incat sa imi implinesc visurile.

Horoscop Sagetator

Mantra ta pentru aceasta saptamana este: Nu mai permit nimanui sa imi spuna ce si cum sa imi traiesc viata. Sunt fericita pentru ceea ce am si ma bucur cu fiecare clipa de ceea ce sunt.

Horoscop Capricorn

Mantra ta pentru aceasta saptamana este: Ma eliberez de toate visurile vechi astfel incat sa pot face loc visurilor noi in viata mea. Lupt pentru ceea ce sunt.

Horoscop Varsator

Mantra ta pentru aceasta saptamana este: Traiesc pentru clipa de acum si nu ma mai stresez pentru ceea ce urmeaza sa se intample. Trecutul este o surpriza, nu o problema.

Horoscop Pesti

Mantra ta pentru aceasta saptamana este: Sunt fericita in lumea mea. Universul imi ofera tot ce am nevoie cu adevarat; nu vreau mai multe. Vreau doar liniste si iubire.

foto main Ironika, Shutterstock

Vizionare placuta