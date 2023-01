La ce trebuie să renunți în săptămâna 23-29 ianuarie că să atragi fericirea

Horoscop săptămânal. La ce trebuie să renunți pentru a atrage fericirea în viața ta în următoarele 7 zile ale acestei săptămâni.

Universul ne spune ca acesta nu este momentul potrivit pentru conventii, traditii, rutina si trait in acelasi ritm. Nu este momentul sa ramanem in acelasi loc si sa urmam cursul vietii. Din contra, acum trebuie sa indraznim sa luptam pentru ceea ce ne dorim; sa fim puternici, sa credem in noi, sa facem schimbari si sa incercam sa ne implinim visurile.

Horoscop săptămânal pentru perioada 23-29 ianuarie. Află la ce trebuie să renunți pentru a atrage fericirea în viața ta în funcție de semnul zodiacal în care te-ai născut.

Horoscop Berbec

Renunta la teama de schimbare

Profita de toata energia pe care Universul ti-o trimite si incearca sa iesi din zona de confort si sa indraznesti sa faci schimbarile pe care ti le doresti atat de mult timp. Nu iti mai fie teama de nou, din contra - bucura-te cu tot sufletul de ceea ce traiesti.

Horoscop Taur

Renunta sa mai astepti sa iti schimbe altcineva destinul

Tu esti stapana pe ceea ce traiesti; fraiele vietii tale sunt chiar in mainile tale. Asadar, ce sau pe cine astepti? In aceasta saptamana trebuie sa iti scrii destinul. Da pagina si ia-o de la capat. Vei vedea cate visuri frumoase ai de implinit.

Horoscop Gemeni

Renunta sa mai incerci sa mai salvezi oameni

Nu mai incerca sa salvezi oamenii care nu vor sa fie salvati. Fiecare isi traieste viata asa cum isi doreste. Concentreaza-te, in schimb, pe planurile tale, pe visurile tale, pe ceea ce traiesti aici si acum. Bucura-te de viata ta.

Horoscop Rac

Renunta sa mai astepti sa iti spuna altii cum sa traiesti

Ai ajuns intr-un punct in care nu esti deloc fericita cu viata pe care o ai din simplul motiv ca i-ai lasat pe altii sa te influenteze si sa te faca sa iei decizii care nu erau bune pentru tine. In aceasta perioada preia fraiele vietii tale si traieste cum vrei sa traiesti.

Horoscop Leu

Renunta sa iti mai faci griji cu privire la viitor

Viitorul nu ar trebui sa te mai sperie; gandeste-te la el ca la o surpriza oferita viata si lucrurile se vor schimba radical. Intre timp, incearca sa te concentrezi asupra momentului prezent pentru ca el este singurul care conteaza cu adevarat.

Horoscop Fecioara

Renunta sa mai ierti oamenii care iti gresesc non stop

Nu mai da atat de multe sanse oamenilor care iti fac rau. Nu le mai permite sa se mai joace cu inima ta, sa te puna la pamant si sa iti distruga fericirea. Scoate aceste suflete rele din viata ta si vei vedea cat de frumoasa este linistea.

Horoscop Balanta

Renunta sa mai lupti impotriva propriului destin

Nu mai incerca sa iti distrugi singura viitorul; Universul are un plan frumos pentru tine, permite-i sa il puna in aplicare si sa iti arate cat de frumoasa poate fi viata ta. Fa un pas in spate si bucura-te de calatorie.

Horoscop Scorpion

Renunta sa mai alergi dupa ce nu conteaza in viata

Ti-ai incarcat sufletul cu lucruri de care nu ai nevoie; ti-ai incarcat inima cu emotii care nu te ajuta de niciun fel. Nu mai alerga dupa lucrurile de care nu ai deloc nevoie. Invata sa fii recunoscatoare pentru ceea ce ai si ce conteaza cu adevarat.

Horoscop Sagetator

Renunta sa iti hranesti sufletul cu barfe si emotii negative

Nu mai permite oamenilor rai sa iti inunde viata cu lucruri inutile, barfe si emotii negative. Invata sa impui limite sau chiar sa te eliberezi de acestia astfel incat sa faci loc oamenilor cu suflet frumos care iti pot prieteni pe viata.

Horoscop Capricorn

Renunta sa iti pui singura piedici

Nu este suficient ca viata este deja grea? De ce o faci sa fie si mai complicata? In aceasta saptamana fa un pas in spate si da-ti seama ca iti faci singura rau mergand pe un drum care nu este al tau. Este timpul pentru o schimbare pozitiva.

Horoscop Varsator

Renunta sa mai regreti ce s-a intamplat

Trecutul face parte din viata ta, accepta-l asa cum este astfel incat sa te vindeci de durerea si sa poti merge mai departe. Invata-ti lectiile, inchide usa acestui capitol dureros si concentreaza-te pe ce urmeaza sa se intample.

Horoscop Pesti

Renunta sa mai traiesti in rutina

In aceasta perioada astrele iti ofera posibilitatea sa faci cateva schimbari importante in viata ta. Intrebarea este: vrei sa fii fericita? Atunci iesi din zona de rutina si invata sa traiesti cu adevarat.

