13 Lucruri minunate care se intampla pe masura ce faci un pas in spate si ii permiti lui Dumnezeu sa te ghideze pe drumul tau

Imbratiseaza cu toata inima ta adevarul: ceea ce s-a intamplat nu mai conteaza, iar ceea ce se intampla acum este chiar viata ta.

Acepta tot ceea ce este, renunta la tot ceea ce a fost si ai incredere in Dumnezeu. Esti aici pentru ca trebuie sa fii aici. Nu este o intamplare, acesta este destinul tau. Accepta-l, fa un pas in spate, nu mai lupta impotriva planului suprem si permite-i divinitatii sa te ghideze pe drumul tau.

It’s all about embracing the truth: What has happened is uncontrollable, but what you do now changes everything!

Iata care sunt acele lucruri minunate care se intampla in viata ta pe masura ce faci un pas in spate si ii permiti lui Dumnezeu sa te ghideze pe drumul tau:

1. Sufletul tau se linisteste, iar inima ta incepe sa se vindece cu adevarat.

2. Gasesti fericirea adevarata. Majoritatea oamenilor sunt nefericiti doar din simplul motiv ca le este imposiibl sa accepte viata asa cum este ea.

3. Traiesti pentru momentul de acum si asta este tot ce conteaza. Ignori tot ce a fost si nu iti mai faci atat de multe griji cu privire la viitor.

4. Ai timp sa te bucuri de lucrurile care conteaza cu adevarat. Ai timp sa zambesti mai des si sa apreciezi frumusetea vietii.

5. Iti dai seama ca grijile tale nu mai conteaza... ca ele nu fac parte din realitate, ci sunt doar ganduri de care te poti elibera oricand.

6. Iti dai seama ca nu trebuie sa iti mai concentrezi intreaga energie pe repararea vechiului (trecutului), ci pe construirea noului (prezentului).

7. Incetinesti pentru ca iti dai seama ca, in viata, nu destinatia este cea care conteaza. Da, aceasta iti aduce fericire, insa drumul pe care il parcurgi pana la destinatia finala este cel mai important deoarece el te face mai puternica, mai curajoasa, mai bucuroasa si mai dornica sa apreciezi viata.

8. Intelegi ca nu poti calma furtuna si ca nici nu merita sa incerci. Ce poti face, in schimb, este sa te calmezi tu pe tine... si furtuna va trece si ea.

9. Ai ocazia sa iti descoperi noi visuri si sa incepi sa lupti pentru a le vedea implinite.

10. Nu vrei sa mai stii ce iti rezerva viitorul pentru ca esti prea ocupata pentru a te bucura de clipa prezenta.

11. Iti dai seama ca este timpul sa ierti toti oamenii care ti-au gresit... nu pentru ca ei ar merita iertarea ta, ci pentru ca sufletul are nevoie de vindecare.

12. Intelegi ca timpul este cel mai bun prieten al tau si el va vindeca totul. Trebuie, insa, sa ai rabdare pentru ca lucrurile nu se vor intampla peste noapte.

13. Accepti faptul ca viata se schimba mereu... iar tu te schimbi odata cu ea.

