Luna Plina de zapada de pe 5 februarie aduce putere acolo unde e durere. Incepem Februarie cu inimi curate si suflete linistite

Pe 5 februarie, la 20:29 ora Romaniei, pe cerul intunecat al ultimei luni de iarna, rasare o Luna mai frumoasa ca niciodata pentru a ne invata sa avem rabdare cu destinele noastre. Totul se intampla la momentul potrivit. Aceasta este ultima luna plina a iernii 2022-2023, urmatoarea luna plina intamplandu-se in primavara mult asteptata de catre toti. Ziua continua sa se mareste, Soarele apare din ce in ce mai des pe cer si natura se pregateste sa revina la viata.

Luna Plina de pe 5 februarie mai este numita si "Luna plina de zapada" si este considerata cea mai rece luna din an

Semnificatia Lunii de zapada

Termenul de "Luna de zapada" este numele lunii pline din februarie. Aceasta este a doua luna plina a anului, dupa Luna Lupului de care am avut parte in luna ianuarie.

Desi atat in ianuarie, cat si in martie putem avea zapada, februarie este cunoscuta drept luna cu cele mai abundente ninsori din emisfera nordica.

Numele lunilor provin din clasicul calendar si se bazeaza pe elemente sezoniere - asa ca vor avea nume diferite in functie de luna in care apar, dar si de locul in care ne aflam in lume.

In emisfera nordica, lunile au nume strict legate de asemanarile cu natura si clipa. Luna Plina din februarie este numita si "Luna de zapada" deoarece in aceasta perioada a anului iarna isi intra cu adevarat in drepturi si aduce cele mai abundente ninsori.

Luna plina de zapada de pe 5 februarie va avea loc in zodia Leu

Leul este unul dintre cele mai puternice semne ale zodiacului; temele pe care se concentreaza aceasta zodie: incredere, distractie, putere, curaj. Condus de Foc, Leul este cunoscut pentru energia sa impulsiva, pentru dorinta de a avea tot ce isi doreste si a trai viata la intensitate maxima.

Este posibil ca in aceasta perioada semnele de pamant sa nu se bucure de energia spontana pe care o primesc de la Univers si sa isi dea seama ca sunt putin agitate sau chiar nerabdatoare. Semnele de aer hranesc focul Leului si se bucura cu tot sufletul de energia creativa, oarecum haotica, care se napuseste asupra lor, in timp ce semnele de apa pot castiga incredere in ele si un val de energie intuitiva pentru urmatoarea perioada.

Planeta conducatoare a Leului este Soarele, ceea ce inseamna ca ar trebui sa ne asteptam la pasiune, incredere in fortele proprii si dorinta de distractie. Indiferent de zodia in care suntem nascuti, cu totii vom avea stari de spirit schimbatoare si vom fi dornici sa iesim din zona de confort si sa ne traim viata.

Luna Plina in zodia Leu - la ce sa ne asteptam in urmatoarea perioada?

Luna Plina semnaleaza sfarsitul unui ciclu lunar, un moment in care lumina Lunii este cea mai stralucitoare, scotand la iveala emotii sau informatii ascunse. Acesta poate fi vazut precum un moment de eliberare, de renuntare la tot ce nu ne mai foloseste (relatii, oameni, situatii, obiceiuri sau modele de gandire care sunt toxice, negative si nu ne mai servesc).

Puterea incredibila pe care o primim din partea Cosmosului in aceste zile face mai usor procesul nostru de a renunta la ceea ce nu ne mai trebuie - si, chiar daca avem un atasament emotional fata de aceste obiceiuri, reusim sa fim egoisti, sa ne punem pe primul loc si sa ne dam seama ce este mai bun pentru noi.

Pentru a creste si a ne transforma, trebuie sa renuntam la tot ce ne leaga, ne tine in spate si nu ne permite sa evoluam asa cum ne dorim. Energia lunii aduce putere acolo unde e durere, liniste acolo unde este agitatie si incredere acolo unde este teama.

Energia Leului este una indrazneata si curajoasa, dispusa sa ne elibereze chiar si de acele lucruri la care ne este greu sa renuntam, ajutandu-ne sa facem loc pentru noi oportunitati si experiente interesante.

foto main Mia Stendal, Shutterstock

