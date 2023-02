In acest an sa nu te simti vinovata pentru ca faci ceea ce este mai bine pentru tine

Tu contezi. Tu meriti tot ce este mai bun in aceasta lume. Tu esti importanta. Sa nu mai permiti nimanui sa iti spuna cine esti, cum sa traiesti sau ce te-ar face fericita. In acest an sa nu te simti sub nicio forma vinovata pentru ca alegi sa te pui pe primul loc si faci ceea ce este mai bine pentru tine.

Sa nu te simti niciodata vinovata pentru ca ai reusit sa te eliberezi de toata drama din jurul tau renuntand la oamenii toxici care iti hraneau sufletul cu emotii si ganduri negative. Chiar daca ii iubesti in continuare, chiar daca ai avut momente speciale alaturi de ei, stii ca acum trebuie sa faci ceea ce este mai bine pentru tine. Sa nu te simti niciodata vinovata pentru ca te-ai ales pe tine si ai renuntat la altii. Sa nu te simti vinovata pentru ca te-ai pus pe primul loc si ai ales sa te faci pe tine fericita inainte de a ii face pe altii. Ai voie sa ai grija de tine. Ai voie sa fii egoista. Ai voie sa iei decizii pe care tu le consideri potrivite pentru tine - chiar daca acestea deranjeaza oamenii din jurul tau. Nu conteaza daca ei inteleg, accepta sau respecta decizia ta. Tot ce conteaza este ca tie iti pasa suficient de mult de tine incat sa faci ceea ce simti ca este mai bine. Nu mai sacrifica bucuria ta pentru bunastarea altora... pentru ca lor nici nu le pasa. Sa nu te simti niciodata vinovata pentru ca ai dezamagit alti oameni... chiar si pe cei pe care ii iubesti. Nu trebuie sa mai traiesti dupa cum iti spun altii. Nu poti sa faci alegeri pe care tu nu le vrei doar pentru a ii face pe altii fericiti. Tu trebuie sa iti asculti intuitia si sa faci ceea ce iti aduce liniste, pace si fericire. Nu exista niciun motiv sa ii faci fericiti pe ei daca asta inseamna ca tu vei fi nefericita. Sa nu te simti niciodata vinovata pentru ca ai inceput sa lucrezi la visurile tale si nu mai ai timp sa ii ajuti pe cei din jurul tau. Este momentul sa inveti sa lupti pentru ceea ce iti doresti, sa crezi in tine si sa depasesti obstacole astfel incat sa reusesti sa ajungi acolo unde ti-ai propus. Sa nu te simti niciodata vinovata pentru ca, in sfarsit, reusesti sa faci ceea ce este mai bine pentru tine. Nu uita, la sfarsitul zilei, tu esti cea mai importanta. Tu esti singura persoana pe care te poti baza. Tu esti singura persoana care conteaza cu adevarat.

1 Februarie 2023 Echipa Kudika