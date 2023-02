Shania Twain a lansat albumul 'Queen Of Me'

Legenda de cinci ori câștigătoare a premiilor GRAMMY® și cea mai bine vândută artistă feminină din istoria muzicii country, Shania Twain își prezintă cu mândrie noul ei album mult așteptat, Queen of Me.

comunicat de presa: Construind anticiparea pentru SHANIA-SSANCE, regina însăși a anunțat recordul cu o serie de bop-uri preferate de fani, inclusiv „Waking Up Dreaming”, „Last Day of Summer” și „Giddy Up!”. Fiecare piesă a primit aprecieri pe scară largă de la Rolling Stone, Billboard, Entertainment Tonight, Variety, People, Consequence, NME, Music Week și multe altele.



Queen of Me are TOATE elementele unui alt clasic marca Shania. Este încrezător. Este atrăgător. Este convingător de la început până la sfârșit, totul alimentat de genul de imnuri care au transformat-o într-un star multi-generațional. Discul este o expresie nelimitată a muzicii pop, care îi permite să stea confortabil alături de numeroșii succesori ai topurilor lui Twain, consacrându-l drept cel mai optimist, jucăuș și vesel dintre toate albumele ei.



Albumul este inspirat din punct de vedere sonor, de funk și rock din anii '70 și 80 - la fel ca sunetele cu care a crescut. Este o plecare de la trecut și un pas strident către un viitor în continuă îmbunătățire.



Albumul este format din 12 piese. Materialul reprezintă o declarație creativă, profundă și dinamică a acestei voci iconice - de la deschiderea energică „Giddy Up!” prin piesa omonima, „Queen of Me”, și finalul pasional „The Hardest Stone” – care a fost produs de Tyler Joseph (Twenty One Pilots).

Cu "Queen of Me", Twain demonstrează încă o dată că are la fel de mult de oferit cât a avut vreodată și că nu va rămâne niciodată fără idei grozave.



Pentru a sărbători următoarea eră, Shania va incepe si un turneu global, Queen of Me, produs de Live Nation. Turneul marchează prima dată când fanii din întreaga lume o vor vedea pe regina în toată gloria ei în aproape cinci ani. Kelsea Ballerini, Lindsay Ell, Hailey Whitters, Breland, Robyn Ottolini, Priscilla Block, Mickey Guyton, Lily Rose, Talk și Tenille Townes se vor alătura lui Shania la anumite date de-a lungul turneului.



Turneul Queen of Me începe vineri, 28 aprilie, la Spokane Arena din Spokane, WA și face escale în America de Nord și Europa la Vancouver, Denver, Toronto, Los Angeles, New York, Londra, Dublin și multe altele înainte de a se încheia pe 14 noiembrie la Rogers Arena din Vancouver, BC.



În plus, Shania și Live Nation au anunțat că 1 dolar din fiecare bilet achiziționat la turneul „Queen Of Me” va fi donat către SKC. Înființată în 2010 de Shania Twain, SKC oferă servicii care promovează schimbări pozitive în viața copiilor în perioade de criză și dificultăți economice. SKC oferă copiilor consultații individuale, sprijin academic și activități de grup, precum și gustări hrănitoare și programe de mese acolo unde este necesar, totul în mediul sigur, de consolidare a încrederii, care este Shania Kids Can Clubhouse.



TRACKLISTING:



1. Giddy Up!

2. Brand New

3. Waking Up Dreaming

4. BEST Friend

5. Pretty Liar

6. Inhale/Exhale AIR

7. Last Day of Summer

8. Queen of Me

9. Got It Good

10. Number One

11. Not Just A Girl

12. The Hardest Stone

