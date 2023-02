14 Lucruri pe care le face o femeie cu adevarat fericita 

Femeile cu adevarat fericite stiu ce vor de la viata. Sunt sigure pe ele, nu le este teama de nimic, lupta pentru a isi implini visurile si nu permit nimanui sa le spuna cum si cu cine sa traiasca.

O femeie cu adevarat fericita este o femeie puternica. Afla care sunt cele mai importante lucruri pe care le face o femeie cu adevarat fericita:

1. O femeie cu adevarat fericita se indeparteaza de oamenii negativi. Ea nu are nevoie de drama si de pesimism in viata ei si incearca sa petreaca timp cu oameni cu suflet frumos, motivati, luptatori, pe care ii admira si de la care are ce sa invete.

2. O femeie cu adevarat fericita renunta la trecut si la oamenii care ua plecat deja din viata ei. Nu se mai intoarce niciodata acolo unde a fost doar durere si se concentreaza pe vindecare in timp ce isi construieste o viata frumoasa.

3. O femeie cu adevarat fericita arata tuturor bunatate. Ea trateaza oamenii cu respect si niciodata nu va fi nepoliticoasa.

4. O femeie cu adevarat fericita este recunoscatoare pentru viata pe care o traieste aici si acum. Ea nu regreta nimic, isi accepta destinul si se bucura de ceea ce are. Tot ce a trait pana acum a ajutat-o sa creasca si sa evolueze astfel incat sa devina cea mai buna versiune a ei.

5. O femeie cu adevarat fericita nu are nevoie de nimeni pentru a fi fericita. Ea nu asteapta un barbat care sa ii puna zambetul pe buze sau sa ii schimbe viata. Ea singura este la putere. Fericirea aia adevarata este cu ea pentru ca a gasit-o in adancul sufletului ei.

6. O femeie cu adevarat fericita accepta oamenii asa cum sunt. Nu incearca sa schimbe pe nimeni si nici nu vrea ca oamenii sa incerce sa o schimbe pe ea.

7. O femeie cu adevarat fericita traieste asa cum isi doreste. Este libera sa faca ce vrea, sa se bucure de viata, sa exploreze, sa experimenteze si sa se distreze.

8. O femeie cu adevarat fericita nu se sperie de viitor. Din contra, il asteapta cu sufletul deschis pentru ca stie ca va fi o calatorie pe cinste.

9. O femeie cu adevarat fericita nu este geloasa pe alti oameni. Din contra, se bucura pentru succesul altora, ii incurajeaza si ii ajuta pe cei care au nevoie.

10. O femeie cu adevarat fericita se accepta pentru ceea ce este. Este perfecta in imperfectiunea ei. Stie care sunt punctele ei forte si lucreaza la ce trebuie sa mai schimbe. Isi iubeste imperfectiunile si defectele si este ea, fara masti, fara jocuri.

11. O femeie cu adevarat fericita iarta oamenii care ii gresesc si merge mai departe. Nu ramane niciodata prinsa in trecuta pentru ca stie ca astfel nu va putea trai pentru clipa de acum. Asadar, ea iarta cu tot sufletul si isi continua calatoria.

12. O femeie cu adevarat fericita are grija de pasiunile ei. Oricat de ocupata ar fi, isi face timp pentru ceea ce o face cu adevarat fericita - pasiuni, hobby-uri, visuri, activitati relaxante.

13. O femeie cu adevarat fericita nu se teme sa fie singura. Din contra, in momentele in care este singura se simte cel mai bine pentru ca atunci este doar ea cu sufletul ei.

14. O femeie cu adevarat fericita ofera ceea ce vrea sa primeasca. Ea este atenta la relatiile pe care le are cu oamenii din jur si ofera fix ceea ce vrea sa primeasca de la acestia.

foto main unsplash

Vizionare placuta