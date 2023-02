INNA lansează prima parte a albumului 'Just Dance': 6 piese rezultate în urma Dance Queen’s House

INNA prezintă prima parte a albumului ”Just Dance” care include 6 piese compuse și produse pe durata a 16 zile, timp în care a stat izolată în Dance Queen’s House în cadrul celei mai lungi sesiuni, aflată la cei de-al treilea sezon.

comunicat de presa: Artista a făcut echipă cu producători și compozitori de la Global Records precum Marco&Seba, Alex Cotoi și IRAIDA și au lucrat la piese cu un sound atipic, uptempo, energic, curajos, o surpriză pentru fanii care așteaptă cu nerăbdare albumul.

Tracklist-ul albumului include ”I’ll Be There”, “Just Dance”, “Nothing I Won't Do”, “Something About You”, “Start a Fire” și ”We Should Get Lost”, piese eclectice, adevărate party anthems care sunt lansate cu vizualuri speciale dedicate create de Florin Burlacu și Andrei Via.

INNA - I’ll Be There

”De fiecare dată când lansez un album, simt o tensiune extraordinară! Cu un nou sound, un refresh al INNEI de altădată, albumul vine în completarea turneului de anul acesta pe scenele celor mai mari festivaluri electro dance din toată lumea, inclusiv România. ”Just Dance” este cu siguranță un pas important în evoluția mea ca artist. Eu și echipa mea vă mulțumim pentru susținere. Love!”, a spus INNA.

Albumul ”Just Dance” este disponibil pe canalul de YouTube al INNEI și pe magazinele digitale.

În urma primelor două sezoane Dance Queen’s House au rezultat albumele ”Heartbreaker”, cu super hitul ”Flashbacks”, dar și ”Maza” și albumul ”Champagne Problems” care are două părți. Ambele au acumulat 50 de milioane de streams și vizualizări pe magazinele digitale.

