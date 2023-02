22 Februarie, ziua magica in care divinitatea deschide portalul magic 222. Totul se transforma, nimic nu va mai fi la fel 

Portalul magic 222 se deschide pe 22 februarie. In aceasta zi speciala, Universul deschide o poarta frumoasa si puternica, incarcata de energie cosmica pozitiva, care vine cu un potential al minunilor si visurilor implinite.

22 Februarie este o zi magica in intregul Univers. Divinitatea trimite valuri de energie cosmica catre sufletele noastre, iar ingerii coboara printre noi pentru a ne vindeca, a ne creste aripi si a ne invata sa zburam mai sus ca niciodata in cautarea fericirii adevarate. Suntem mai aproape ca niciodata de Dumnezeu care isi deschide inima si ne ofera darul divin: linistea de care inimile noastre au atat de mare nevoie.

Portalul magic 222 - portalul care transforma vieti si vindeca durerea trecutului

Cosmosul deja se pregateste pentru ce urmeaza sa se intample, iar energia se simte deja in aer. Portalul magic aduce cu el transformare, vindecare, evolutie si schimbare. Suntem aici pentru ca acesta este drumul nostru. A venit momentul sa ne acceptam destinul, sa nu mai luptam impotriva planulu divin si sa invatam sa ne lasam purtati de ce ne dicteaza Universul. Totul este deja scris in cartea vietii.

Ce trebuie sa stim despre portalul magic 222?



Aceasta perioada este inca o oportunitate frumoasa oferita de catre divinitate oamenilor pentru a se schimba, a creste si a isi transforma vietile in timp ce curatam energiile negative si toxice, eliberam vechiul si dam nastere unui mod de viata glorios si incitant pe care ni l-am imaginat intotdeauna, insa niciodata nu am crezut ca ar fi posibil.

In esenta, ne vindecam de toate ranile si transformam experientele noastre unice in lectii de viata pline de intelepciune astfel incat sa ne ajutam pe noi si sa ii ajutam si pe altii (cei care vor avea nevoie de ajutorul nostru in viitorul apropiat).

Ce reprezintă numărul 222 în numerologie?

Numarul 222 este considerat un numar divin, un numar al ingerilor. Acesta este asociat cu putere incredibila, cu energie pozitiva si cu decizii uriase. De asemenea, acesta este si un simbol al pacii si al armoniei care ne indeamna sa ne linistim, sa ne acceptam destinul si sa ne gasim echilibrul in viata noastra.

In timpul portalului magic 222 Universul ne da semnale ca este timpul sa profitam de toate oportunitatile care apar in fata noastra. Acum este timpul perfect pentru a ne concentra energia pozitiva pe a lua decizii uriase care ne vor schimba radical nu doar momentul prezent, ci si viitorul.

Sfatul Universului pentru fiecare zodie in parte:

Este momentul sa acceptam schimbarea. Chiar daca aceasta perioada de transformare se poate simti putin dureroasa, pe masura ce ego-ul nostru moare, noi reusim sa ne luam ramas bun de la tot ce inseamna trecut, de la sinele anterior si de la toate dorintele invechite astfel incat sa imbratisam cu inima deschisa tot ce urmeaza sa se intample.

Ne crestem singuri incet, dar cu atentie, aripi mai puternice ca niciodata pentru a invata sa zburam catre ceea ce ne este destinat. Invatam sa ne eliberam de toata durerea care ne tine jos, la pamant astfel incat, in sfarsit, sa putem atinge culmile succesului si inaltimi la care pana acum doar am visat. Universul ne spune sa ne bucuram de plimbare, va fi una cu adevarat magica, transformatoare si revelatoare.

