Cee ce este menit sa ti se intample... se va intampla. Ai rabdare cu planul Universului pentru tine

Poate dura zile, luni sau chiar ani... insa ceea ce iti este destinat ti se va intampla. Destinul tau te va duce intotdeauna pe drumul potrivit pentru tine.

Nu iesi de pe drumul tau, nu cauta o alta viata. Nu te pierde in ceea ce nu iti este destinat. Pentru ca ceea ce este menit sa ti se intample... se va intampla. Ai rabdare, divinitatea lucreaza in favoarea ta.

Nu esti acolo unde trebuie sa fii? Simti ca totul este in zadar, ca lucrurile nu sunt asa cum ti-ai dori tu sa fie, ca viata ta este o dezordine completa si ca inima ta nu mai poate duce multe? Nu-ti spun mai mult nimic decat atat: ai rabdare si ai incredere in planul divin.

Poate ca tu simti ca nu esti acolo unde trebuie sa fii... dar crede-ma ca nu este deloc asa. Esti fix acolo unde Universul vrea ca tu sa fii. Poate ca nu intelegi ce se intampla cu viata ta, dar va veni un moment in care vei intelege. Va veni un moment in care vei privi in spate si iti vei spune ca totul a avut sens. Va veni un moment in care vei fi recunoscatoare pentru tot ce ai trait pana acum. Va veni un moment in care vei fi fericita datorita trecutului pe care l-ai trait.

Ce ai tu de facut? Invata sa cultivi arta rabdarii, invata sa crezi ca nimic nu este in zadar, invata sa iti accepti provocarile, sa le depasesti si sa inveti din ele. Invata sa iti spui ca esti puternica si sa mergi mai departe cu inima deschisa, sperand la un viitor mai bun.

Atunci cand te vei astepta mai putin vei vedea ca viata ta se aranjeaza asa cum trebuia sa fie de la bun inceput. Si lucrurile pe care nu le-ai inteles in tot acest timp vor avea sens. Si momentele grele iti vor fi adevarate lectii ce te-au ajutat sa devii cea mai buna versiune a ta.

Fiecare provocare pe care o ai, fiecare moment in care sufletul tau plange, fiecare esec pe care il intampini... toate acestea sunt menite sa te apropie de ceea ce este cu adevarat important pentru tine. Nu uita ca Dumnezeu nu iti scoate in cale aceste momente grele fara un motiv intemeiat. El vrea sa iti arate cat de puternica poti fi, cat de incredibila poate fi viata ta si cat de binecuvantata te vei simti in viitor.

Poate dura ceva timp, insa de-asta esti aici... sa te bucuri de calatorie si sa stii ca ceea ce este destinat pentru tine nu va fi dat din greseala altcuiva. Pentru ca totul este cu un scop.

Fa un pas in spate si permite-i divinitatii sa iti arate pe ce drum trebuie sa mergi. Accepta tot ceea ce traiesti, cu bune si cu rele, si invata sa iti numeri binecuvantarile, sa fii recunoscatoare pentru ceea ce este si sa astepti nerabdatoare sa vezi ce iti aduce urmatoarea zi.

Sa nu uiti niciodata asta: Cee ce este menit sa ti se intample... se va intampla. Ai rabdare cu planul Universului pentru tine si, intre timp, tu bucura-te de calatorie.

