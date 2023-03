Bucura-te de clipa de azi cu tot sufletul tau... pentru ca nu stii ce iti aduce ziua de maine

Cum ar fi daca am accepta raul si binele, amagirile si lectiile, ranile sufletului cu bucuriile inimii, anxietatea si zambetul... toate ca parte a unui cadou pe care Universul ni-l ofera in acest moment? Cum ar fi daca am lua o pauza de la tot ce facem si am fi recunoscatori pentru viata pe care o avem?⁣ Nu-i asa ca am avea mai multe povesti frumoase de pretuit si de impartasit?

Lucrul pe care trebuie sa ti-l amintesti clipa de clipa este ca esti acolo unde esti pentru un motiv, iar ceea ce faci in prezent este absolut esential. Pentru ca ACUM este viata ta, este singura clipa care exista, este singurul moment garantat pentru tine. Nu esti pe drum catre o alta viata. Nu mergi intr-un loc mai important. Prezentul nu este doar un pas, este destinatia finala. Acest moment este locul in care sta oportunitatea vietii tale. Acest moment este viata ta. Poate ca este evident, dar uitam atat de des si, pe deasupra, nici macar nu recunoastem. ⁣

⁣

Suntem atatia cei care in fiecare zi consideram ca prezentul nu este suficient - asa cum viata noastra de acum nu este demna de prezenta noastra deplina. Si din aceasta cauza ajungem sa fim aspri cu noi insine si, cel mai important, sa ratam frumusetea actuala a vietii. ⁣

⁣

Dar daca am face exact contrariul?⁣

⁣

Daca am accepta acest moment - indiferent de cat de imperfect este el - ca fiind suficient pentru noi?⁣

⁣

Uneori, tot ce trebuie sa faci pentru a fi fericita este sa te gandesti la toate lucrurile pentru care esti recunoscatoare. Daca iti concentrezi constant atentia asupra aspectelor negative ale vietii, iti va fi greu sa treci peste ele pentru a vedea altceva. Perspectiva schimba totul.⁣

⁣

De ce trebuie sa zambesti astazi?⁣

⁣

1. Esti in viata. Pare un motiv destul de bun pentru a zambi, nu crezi? Uneori suntem atat de prinsi in fiecare zi incat uitam sa mai apreciem lucrurile marunte - unul dintre acestea ar fi faptul ca suntem in viata si foarte bine.⁣

⁣

2. Exista frumusete peste tot in jurul tau. Persoana care a spus "Opreste-te si miroase trandafirii" a oferit unul dintre cele mai bune sfaturi. Indiferent unde te afli, exista frumusete in jurul tau; nu uita sa te opresti si sa o admiri.⁣

⁣

3. Exista oameni buni in aceasta lume. Este greu sa vezi binele prin tot raul din lume cand focalizarea principala este inclinata spre negativitate. Insa oameni buni exista la tot pasul, trebuie doar sa ii gasesti.⁣

⁣

4. Cineva in aceasta lume te iubeste. S-ar putea sa existe momente cand simti ca esti singura, ca nimeni nu te intelege sau nu stie prin ce treci. Adevarul este ca cineva exista acolo, crede-ma. Poate ca uneori nu bagi de seama sau nu ai suficient timp pentru a le arata acestor oameni cat de mult ii apreciezi. Acum este momentul sa le multumesti.⁣

⁣

5. Ai o viata frumoasa. Daca la sfarsitul zilei te asezi pe lenjeria de pat frumos parfumata si te pregatesti pentru un somn linistit, esti o norocoasa. Acest act de rutina este, din nefericire, privit ca un privilegiu pentru atat de multe persoana.⁣

⁣

Decat sa te concentrezi asupra lucrurilor pe care nu le ai, ia-ti o clipa pentru a fi recunoscatoare pentru tot ce ai.

foto main Fortis Design, Shutterstock

