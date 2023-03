3 Lectii de viata grele care iti vor face viata de o mie de ori mai usoara

Ceea ce ii soptesti sufletului tau conteaza mai mult decat crezi tu. Ceea ce ii spui mintii tale determina modul in care alegi nu doar sa privesti, ci sa si traiesti viata. Tu singura iti creezi prezentul si implicit viitorul prin propriile ganduri. Realitatea pe care o construiesti este, in cele din urma, un proect al gandirii tale zilnice.

Cu cat te concentrezi mai mult pe tot ce nu este in regula, cu atat vei trai mai trista, mai dezamagita, mai nefericita. Cu cat iti indrepti atentia asupra lucrurilor frumoase, cu atat vei reusi sa vezi tot ce este mai bun si vei fi mai fericita, mai linistita si mai impacata.

Important: scopul nostru nu este sa scapam de toate gandurile, sentimentele si situatiile negative din viata noastra. Acest lucru este imposibil. Scopul nostru este sa ne schimbam perspectiva astfel incat sa putem raspunde eficient acestor situatii grele.

Iata care sunt cele 3 schimbari de perspectiva care nu sunt tocmai usor de facut, insa merita tot efortul depus pentru ca ele ne vor face viata de o mie de ori mai usoara:

1. Incearca sa privesti toate scenariile din mintea ta ca pe ceva trecator

Cu cat inaintam mai mult in viata si cu cat asistam la mai multe tragedii si provocari din lumea reala cu atat ne dam seama ca suntem niste persoane cu adevarat binecuvantate si ca toate scenariile negative din mintea noastra nu ne permit sa ne bucuram de aceste binecuvantari.

Din cauza scenariilor negative pe care ni le facem ajungem sa ne stresam prea mult, sa amanam anumite schimbari pentru ca ne este teama sa iesim din zona de confort si chiar sa ratam multe momente minunate ale vietii.

Ce ai de facut pentru a invinge scenariile negative din mintea ta? Priveste in jur si invata sa fii recunoscatoare chiar acum - pentru sanatatea ta, pentru familia ta, pentru prietenii tai, pentru munca pe care o ai si pentru casa ta. Nimic nu tine la nesfarsit. Inlocuieste scenariile negative cu prezenta deplina in momentul de acum si investeste tot ce poti in ceea ce ai si este chiar in fata ta.

2. Incearca sa lasi trecutul in spate fara sa iti mai pese de el si sa te concentrezi pe clipa de acum

Una dintre cele mai grele lectii in viata implica abilitatea de a iti schimba perspectiva si de a renunta la trecut astfel incat sa te concentrezi pe clipa prezenta si pe viitor. Aceasta schimbare este intotdeauna dura pentru ca te lupti cu tine insati sa dai drumul la tot ce a fost si sa mergi mai departe.

Eliberarea din interior spre exterior este sanatoasa si importanta - ea te ajuta sa indepartezi atasamentele toxice din trecut si sa deschizi calea pentru un nou capitol. Elibereaza-te emotional de tot ce a insemnat mult pentru tine la un moment dat astfel incat sa poti trece dincolo de trecut si de durerea pe care acesta ti-a adus-o.

3. Incearca sa te concentrezi asupra ta fara sa iti mai pese de vietile altor oameni

Tu singura alegi cum sa traiesti. Nu te mai lega de drumul altor oameni, fiecare suflet are propria poveste, propriile oportunitati, propriile visuri si propriul destin. Nu mai face comparatii si nu mai pierde timp pretios inspirandu-te din modul in care traiesc altii.

Este momentul sa te concentrezi asupra ta, sa iti dai seama care este scopul tau in viata si ce te face cu adevarat fericita. Este momentul sa intelegi ce iti doresti nu doar de la prezent, ci si de la viitor.

foto main pixabay

Vizionare placuta