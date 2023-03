Florence + The Machine lansat melodia 'Just A Girl', din coloana sonora a serialului YellowJackets

SHOWTIME® lansează trailerul oficial pentru al doilea sezon foarte așteptat al YELLOWJACKETS cu piesa "Just A Girl".

comunicat de presa: SHOWTIME a lansat trailerul oficial al sezonului doi al dramei nominalizate la Emmy - YELLOWJACKETS. Trailerul sezonului doi marchează, de asemenea, lansarea noului single exclusivist al lui Florence + The Machine, „Just A Girl”, un cover al piesei iconice de la No Doubt din 1995. Single-ul este produs de Florence Welch și Mark Bowen de la IDLES.



Al doilea sezon YELLOWJACKETS va debuta vineri, 24 martie, pentru toți abonații SHOWTIME, înainte de a-și face debutul în direct duminică, 26 martie, la ora 21:00 ET/PT. Primul sezon, care are un scor rar de 100% la Rotten Tomatoes și a primit șapte nominalizări la Emmy, a avut o medie de peste 5 milioane de spectatori săptămânal pe platforme și a fost al doilea cel mai difuzat serial din istoria SHOWTIME. YELLOWJACKETS este produs pentru SHOWTIME de studioul Entertainment One (eOne).



„Sunt un mare fan al Yellowjackets și al acestei epoci a muzicii, iar această melodie a avut, în special, un impact enorm asupra mea când am crescut, așa că am fost încântată să mi se ceară să o interpretez într-un mod „profund neliniştitor” pentru spectacol”, a spus Florence Welch despre „Just A Girl” și YELLOWJACKETS. „Am încercat să adăugăm câteva elemente acestei melodii iconice pentru a se potrivi cu tonul serialului. Și pentru cineva care a fost indragostit muzical de stilul pop punk și Gwen Stefani, a fost un job de vis.”



Creat de Ashley Lyle și Bart Nickerson (Narcos), YELLOWJACKETS este saga unei echipe de fotbal de liceu extrem de talentata, jucatori care devin supraviețuitorii (ne)norocoși ai unui accident de avion, în sălbăticia îndepărtată din nord. Serialul prezintă coborârea lor dintr-o echipă complicată, dar înfloritoare, la clanuri sălbatice, urmărind în același timp viețile pe care au încercat să le reconstituie aproape 25 de ani mai târziu, demonstrând că trecutul nu a trecut niciodată cu adevărat și că ceea ce a început în sălbăticie este departe.

În sezonul al doilea, in fața foamei și fricii lor din ce în ce mai adânci, tensiunea dintre jacheții noștri galbeni nu a făcut decât să se înrăutățească. Condițiile aspre ale iernii se intensifică pe zi ce trece, iar psihicul supraviețuitorilor noștri se deteriorează la fel de repede. Amenințați de întunericul sălbăticiei – și de amintirile bântuitoare ale acesteia în prezent – foștii noștri campioni de stat vor fi forțați să ia decizii imposibile. Pe măsură ce se confruntă cu adevărul oribil al ceea ce presupune supraviețuirea, adevăratul coșmar pentru fiecare dintre ei va fi să-și dea seama cine sunt și ce sunt dispuși să sacrifice pentru a rămâne în viață.

Epopee de supraviețuire în părți egale, poveste de groază psihologică și dramă pentru maturitate, YELLOWJACKETS are în rolurile principale Melanie Lynskey, nominalizată la Emmy și câștigătoarea premiului Critics Choice, Juliette Lewis, nominalizata la Emmy, Christina Ricci și Tawny Cypress, Lauren Ambrose și Simone Kessell.

Vizionare placuta