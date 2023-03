Horoscop pentru suflet: Mantra zodiei tale pentru săptămâna 20-26 martie

Horoscop săptămânal 20-26 martie. Descoperă care este mantra de care ai nevoie în această săptămână minunată de primăvară.

Aceasta este una dintre cele mai importante si mai puternice saptamani ale anului 2023 si vine cu schimbari frumoase si surprinze interesante pentru toate zodiile. Universul isi deschide larg portile, trimitand catre noi energie pozitiva, vindecatoare si transformatoare. Suntem ceea ce gandim, de aceea este foarte important sa fim atenti la lucrurile pe care ni le spunem atunci cand suntem singuri.

Afla mai jos care este mantra de care ai nevoie pentru aceasta saptamana de primavara:

Horoscop Berbec

Mantra ta pentru aceasta saptamana este: Sunt bucurie, sunt fericire, sunt liniste si sunt curaj. Sunt eu insami intr-o lume in care toti poarta masti.

Horoscop Taur

Mantra ta pentru aceasta saptamana este: Traiesc pentru clipa de acum si nu ma mai intereseaza deloc ce s-a intamplat in trecut si nici ce urmeaza sa se intample in viitor.

Horoscop Gemeni

Mantra ta pentru aceasta saptamana este: Am incredere in planul divinitatii pentru mine. Fac un pas in spate si ii permit Universului sa imi arate drumul pe care trebuie sa merg mai departe.

Horoscop Rac

Mantra ta pentru aceasta saptamana este: Ma bucur cu toata inima de ceea ce traiesc aici si acum. Sunt fericita in lumea pentru ca totul este bine, totul este liniste, totul este bucurie.

Horoscop Leu

Mantra ta pentru aceasta saptamana este: Nu incerc sa mai controlez lucrurile pe care nu le pot controla. In schimb, aleg sa ma concentrez pe ceea ce este frumos in viata mea.

Horoscop Fecioara

Mantra ta pentru aceasta saptamana este: Traiesc pentru clipa de acum si ma bucur de toata fericirea pe care o simte sufletul meu. Acesta este un capitol minunat al vietii mele si profit de el cu toata inima.

Horoscop Balanta

Mantra ta pentru aceasta saptamana este: Invat sa ma detasez de trecut astfel incat sa ma bucur de prezent si sa imi fac planuri concrete pentru viitor. Nu ma mai intereseaza ce a fost, ma intereseaza ceea ce este si urmeaza sa fie.

Horoscop Scorpion

Mantra ta pentru aceasta saptamana este: Ma eliberez de toate gandurile negative; nu sunt ale mele, ele sunt doar trecatoare, asa ca le las sa isi continue drumul astfel incat sa fac loc linistii sa patrunda in viata mea.

Horoscop Sagetator

Mantra ta pentru aceasta saptamana este: Am incredere in planul divinitatii pentru mine. Am incredere ca maine va fi mai bine. Fac un pas in spate si ii permit Universul sa imi arate incotro trebuie sa merg.

Horoscop Capricorn

Mantra ta pentru aceasta saptamana este: In lumea mea este frumusete multa. In mintea mea este optimism. In sufletul meu este liniste, iar in inima mea este fericire pura.

Horoscop Varsator

Mantra ta pentru aceasta saptamana este: Ceea ce traiesc astazi ma ajuta sa imi construiesc un viitor de poveste. Merg mai departe cu viata mea si ma bucur cu tot sufletul de aceasta calatorie.

Horoscop Pesti

Mantra ta pentru aceasta saptamana este: Nu mai caut lucruri de care nu am nevoie; ma concentrez pe ceea ce am deja, pe ceea ce se intampla in viata mea si pe ceea ce simte sufletul meu.

