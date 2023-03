Tame Impala a lansat piesa “Wings Of Time", o melodie originală scrisă pentru Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves de la Paramount Pictures și eOne.

comunicat de presa: „Mi s-a propus să fac o piesă pentru coloana sonoră D&D si mi s-a părut o oportunitate de neratat de a mă răsfăța în dragostea mea de lungă durată pentru fantasy prog rock”, spune Parker. „L-am recrutat pe bunul prieten, Nicholas Allbrook, persoana despre care știu că apreciază cel mai mult acest subiect. Am închiriat o vilă în Spania, așa că se simțea ca un castel, pentru două nopți în timpul unui turneu pentru Primavera. Acea locație ne-a adus în starea de spirit potrivită și a plecat de acolo. Am stat până târziu, venind cu idei ciudate și versuri ale cântecelor.”

În Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, un hoț fermecător și o bandă de aventurieri întreprind un furt epic pentru a recupera o relicvă pierdută, dar lucrurile merg periculos de rău atunci când se înfruntă cu oamenii nepotriviți. Filmul aduce lumea bogată și spiritul jucăuș al legendarului joc de rol pe marele ecran într-o aventură hilară și plină de acțiune. Scris, regizat și produs executiv de Jonathan Goldstein și John Francis Daley și cu Chris Pine, Michelle Rodriguez, Hugh Grant, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis, Chloe Coleman și Daisy Head, Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves va fi lansat în cinematografele din întreaga lume de Paramount Pictures și eOne pe 31 martie 2023.



Tame Impala a devenit una dintre cele mai influente voci din ultimul deceniu. Renumit pentru show-urile live transcendente, Tame Impala a fost cap de afiș în festivaluri din întreaga lume și a lansat patru albume certificate cu discul de aur - InnerSpeaker, Lonerism, Currents și The Slow Rush. În calitate de scriitor și producător, Parker a colaborat cu The Weeknd, SZA, Lady Gaga, Travis Scott, Gorillaz, Mark Ronson, Kali Uchis, 070 Shake, Miguel, A$AP Rocky și alții.

Vara trecută, Parker a apărut pe alte două coloane sonore importante ale filmelor. S-a alăturat legendarei Diana Ross pentru noua melodie „Turn Up The Sunshine”, prezentată pe coloana sonoră plină de vedete Minions: Rise of the Gru și a fost invitat să reinventeze „Edge Of Reality” pentru Elvis al lui Baz Luhrman, nominalizat la Oscar.

