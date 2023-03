In aceasta lume conteaza un singur lucru: sa inveti sa traiesti cu adevarat

Viata e mult prea scurta pentru a fi irosita pe certuri, scuze, frici, gelozie si reprosuri. Este timp doar pentru a trai cu adevarat, pentru a iubi si pentru a fi fericit.

Profita de fiecare zi, alege sa fii prezenta in viata ta si traieste cu recunostinta. Pe masura ce timpul trece, in mod natural ai mai mult in spate si mai putin in fata ta... iar viitorul indepartat ar trebui sa aiba o valoare mai mica decat prezentul. De ce? Pentru ca viata pe care o traiesti se intampla chiar acum. O viata cu adevarat frumoasa incepe intotdedauna in acest moment, cand incetezi sa speri la una mai buna. Cu toate acestea, atat de multi oameni asteapta toata ziua ora la care isi incheie programul de munca, toata saptamana ziua de vineri, totul anul perioada sarbatorilor si toata viata pentru fericire.

Tu nu trebuie sa fii unul dintre ei. Nu astepta pana cand viata se incheie pentru a iti da seama cat de frumoasa a fost aceasta, de fapt.

Ce ai de facut?

Redefineste-ti prioritatile si construieste ritualuri sanatoase care sa le sustina si vei vedea cum iti vei schimba viata.

Daca te-ai simtit coplesita si stresata in ultima vreme, iti recomand cu caldura sa te regandesti cum iti petreci timpul si sa inlocuiesti activitatile care nu au sens cu unele semnificativ importante.

Incepe prin a fi sincera cu tine cu privire la distragerile si la modul in care iti pierzi timpul.

Ce ai de facut pentru a trai in prezent si a aprecia viata ta?

Mai multa prezenta si concentrare pe ceea ce conteaza cu adevarat. Eficienta timpului se bazeaza in mare masura pe eliminarea elementelor neesentiale astfel incat sa te poti concentra pe ceea ce conteaza cu adevarat.

Iata cateva sfaturi de care sa tii cont:

1. Identifica ceea ce este cel mai important pentru tine si elimina cat de mult poti din ceea ce nu este important. Cu alte cuvinte, invata sa pui lucrurile care conteaza pe primul loc. Spune "Nu" angajamentelor inutile care nu iti sustin prioritatile.

2. Cand incepi o activitate importanta acorda-i toata atentia necesara si stabileste o intentie constienta de a fi pe deplin prezenta in ceea ce faci.

3. Cand observi ca mintea iti zboara si se gandeste la altceva sau daca atentia ta este atrasa in alta parte, observa, accepta, inspira adanc si revino-o la a fi pe deplin prezenta in activitatea pe care o faci.

4. Fa tot posibilul pentru a nu iti mai compara viata. Nu mai judeca ceea ce ai tu, nu mai privi la alte povesti si la alte alegeri. Tu esti tu si ai propria viata - permite-ti tie insati si sa fii fericita alegand ce este mai bine pentru tine fara sa te mai intereseze ce fac sau spun altii.

5. Trateaza fiecare moment cu prezenta. Traieste pentru acum si, cel mai important, fii fericita in aceasta viata a ta.

6. Nu mai asculta dramele oamenilor din jurul tau, nu te mai pierde in negativitate. Nu ai nevoie de emotii negative in sufletul tau.

Ceea ce traiesti acum este fix viata ta si poti profita la maximum de ea. Secretul este sa realizezi ca nu conteaza nici ce a fost si nici ce va fi. Singurul moment care exista si care chiar conteaza este momentul de acum.

