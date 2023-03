Viața este făcută pentru a fi trăită. Iar tu ești făcută pentru a te bucura de tot ce este mai frumos în această lume. Dă flip contrastelor! Este ok să fii așa cum vrei tu să fii!

Motivul pentru care atât de mulți oameni nu reușesc să fie fericiți cu adevărat este că trăiesc ca și cum ar exista reguli. Instrucțiuni clare cu privire la viață. Lucruri mari de bifat. Și, de fapt, nu există. Da, sunt anumite legi și reguli sociale după care trebuie să trăiești. Și există și anumite reguli și linii clare în domeniul educației. Însă, în afară de supraviețuirea de bază, bunul simț, educația și respectul pentru alți oameni, nu există nimic altceva.

Viața este făcută pentru a fi trăită. Iar momentul de acum este clipa care trebuie trăită la intensitate maximă.

Ce înseamnă să fii femeie în lumea de astăzi?

"Nu este responsabilitatea mea să fiu frumoasă. Acesta nu este scopul meu în viață." - spunea cineva la un moment dat.

O femeie adevărată este o femeie care știe ce își dorește de la viață, care luptă pentru dorințele sale, care crede cu tărie în ceea ce își dorește și merge până în pânzele albe pentru a își împlini visurile. O femeie adevărată este o femeie fericită, independentă, sigură pe ea și recunoscătoare pentru viața pe care o trăiește. O femeie adevărată este o femeie care își ascultă intuiția și se lasă condusă de ce îi dictează inima. O femeie adevărată nu se teme de obstacole și nici de greșeli, din contră - știe că acestea o ajută să devină mai sigură pe ea și, de asemenea, o învață lecții importante de viață. O femeie adevărată este o femeie care se bucură de călătoria prin viață și vede fiecare capitol precum o oportunitate de dezvoltare și de transformare.

Sfatul nostru:

Este momentul să nu mai asculți de nimeni și să trăiești așa cum îți spune sufletul. Să fii fericită cum simte inima ta că trebuie să fie fericită. Să iubești ce, cum și cât vrei să iubești. Și să te bucuri de fiecare zi că și cum ar fi ultima.

Uită de reguli și trăiește pentru tine!

Fiecare suflet are visuri și aspirații diferite. Așadar, tu doar trăiește, fă un pas în față și lasă în spate toate vocile care îți spun cum să îți trăiești viața. Aceasta este viața ta...este numai și numai a ta. Ieși din zona de confort și luptă pentru visurile tale. Dă-ți seama de ce ai nevoie pentru a fi fericită. Înțelege care este scopul tău în această lume și lasă-te purtată pe aripile destinului în timp ce te bucuri din toată inima de această călătorie incredibilă. Fără să îți pese de nimeni altcineva. Fără să mai încerci să mai mulțumești oamenii din jurul tău. Fără să mai întrebi în stânga și în dreapta dacă este bine ceea ce faci. Tu ești tu... aceasta este puterea ta. Și nimeni nu poate fi ca tine. Iubește-te așa cum ești, cu toate contrastele tale, cu toate pasiunile tale.

Acceptă-ți toate laturile - alea feminine, masculine, puternice, sensibile pentru că toate sunt incredibile în frumusețea lor. Caută-ți liniștea în această mare de agitație și găsește în interiorul tău fericirea supremă. Trăiește pentru clipa de acum și fii recunoscătoare pentru momentul prezent pentru că aici se întâmplă viața ta. Aici poți fi tu așa cum ești. Fără măști.

Dă „flip” contrastelor cu vedeta lunii martie din colecția capsulă Samsung | Musette inspirată de Galaxy Z Flip4

După ce le-au încurajat pe femei să sfideze regulile de design, Samsung și Musette vin cu o nouă provocare – campania „Flip The Contrasts”, ce îmbracă forma unei noi genți în ediție limitată inspirate tot de Galaxy Z Flip4. Dincolo de a fi o continuare a colecției capsulă de succes lansate anul anterior, campania reprezintă un manifest prin care cele două branduri le încurajează pe femei să fie curajoase, îndrăznețe și să aibă încredere în ele și felul lor de a fi.

Conceptul „Flip The Contrasts” aduce în prim-plan multitudinea de contraste care există în fiecare femeie. Aceasta este delicată și puternică în același timp, iar cele două laturi se completează reciproc în infinite ocazii, așa cum este și Galaxy Z Flip4: elegant și feminin la exterior, dar extrem de puternic la interior.

Fiecare femeie are o poveste de spus și o voce puternică ce merită auzită. Samsung și Musette celebrează unicitatea femeii, felul în care personalitatea acesteia poate fi adesea plină de contraste: uneori vulnerabilă, alteori puternică. Iar câteodată, un amalgam de emoții și trăiri intense. Tocmai această complexitate face parte din frumusețea și forța femeilor. Noua geantă este dedicată femeilor care au curaj să dea flip contrastelor și să-și urmeze pasiunile, fără teamă sau rețineri.

Gențile din colecția capsulă realizată alături de Musette sunt de dimensiuni mici, în ton cu trendul de microgenți care a luat lumea modei cu asalt în ultimii ani. Vedeta lunii martie vine cu un spațiu suplimentar și pentru câteva obiecte indispensabile, fiind creată astfel încât să se potrivească întocmai nevoilor femeilor, indiferent de momentul zilei.

Noua geantă în ediție limitată „Flip The Contrast”, poate fi achiziționată fizic, din 14 magazine Musette din toată țara sau din cele 6 magazine Samsung Experience Store, precum și online, de pe musette.ro sau aplicația Musette (disponibilă pe Android).

Christina One, ambasadoarea brandului Samsung, a declarat:

“Am fost crescută c-o puternică amprentă paternă. Am fost educată să iau decizii bazate pe fapte şi date obiective, accentul a fost întotdeauna pus pe dezvoltarea unei gândiri analitice şi sistematice, dominată de logică. Am fost, nu de puține ori, acuzată că-s rece şi tranşantă. Şi-acum, luați un individ creionat în maniera asta şi plasați-l într-un univers creativ. Veți obține contrastul vieții mele. Întotdeauna, partea mea rațională a încercat să controleze procesul creativ conform unor principii logice, în timp ce partea mea creativă, nu de puține ori, s-a simțit blocată şi împiedicată de-o abordare instinctiv restrictivă şi calculată. În mod normal, o minte predominant creativă zburdă nestingherit pe câmpiile imaginației şi poate, după ce i-au obosit picioarele, uneori există şanse să fie supusă şi unor raționamente logice. La mine lucrurile stau puțin invers. Trebuie să fie luat totul şi analizat, disecat şi orânduit logic, emoțiile picând automat într-un con de umbră, în plan secundar. Şi abia apoi, după ce sistemul meu de operare îşi rulează programul, deschid şi fereastra creativității. Cam asta ar fi baza modelului meu mental prin care descifrez lumea din jurul meu. Şi culmea, în mod paradoxal, am luat de cele mai multe ori lucrurile din mers, m-am bazat de multe ori pe improvizație, la fața locului, spontan şi cu materialul disponibil, cu care luam contact pentru prima dată - exact opusul a ceea ce ar face un om calculat. Şi asta cred că e dovada cea mai bună că logica şi creativitatea pot coexista şi lucra împreună într-un mod complementar. Acu', cheia e-n dozaj.

Şi acum, că v-am prezentat contextul, probabil că nu mai e nevoie să vă spun că lucrarea mea digitală de mai sus e despre contrastele ce coexistă în fiecare din noi. În voi ce contraste coexista?”

sursa imagini: Christina One