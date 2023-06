Un actor popular din Supernatural, The Vampire Diaries și The Originals vine la prima ediție Comic Con Iași

Comic Con Iași are loc în cadrul Digital Throne, un eveniment amplu ce găzduiește și finalele Campionatului Mondial de Esports

comunicat de presa: Sebastian Roche, cunoscut pentru rolul îngerului Balthazar din serialul fenomen Supernatural, vine la Comic Con Iași, eveniment ce va avea loc în perioada 25-27 august în zona Palas.

Actorul de origine franceză s-a remarcat şi datorită rolului memorabil din The Vampire Diaries, dar şi din spin-off-ul The Originals, unde l-a interpretat pe Mikael.

Sebastian Roche și-a pus amprenta asupra unui număr impresionat de personaje cărora le-a dat viață, de la producţia lui Paolo Sorrentino, The Young Pope, unde l-a jucat pe cardinalul Michel Marivaux, la alte producții de succes precum The Man in the High Castle (Martin Heusmann), Fringe sau Odyssey 5.

Filmografia lui Roche mai cuprinde şi roluri în producții precum Beowulf (unde i-a avut drept colegi de platou pe Angelina Jolie, Anthony Hopkins sau John Malkovich), Law & Order, Criminal Minds, General Hospital, The Mentalist, 24, The Unit, Charmed, CSI, Alias, Touching Evil, New York Undercover, Sex and the City, The Crossing, Happy Tears.

Printre alte serii notabile din care a făcut parte, se numara Cabinet of Curiosities, o antologie horror regizată de Guillermo del Toro, dar si seria The 1923, drama western în care l-a interpretat pe părintele Renaud.

Fanii se vor putea fotografia, lua autografe și discuta direct, în cadrul panel-urilor de Q&A cu Sebastian Roche la prima ediție Comic Con de la Iași ce va avea loc la finalul acestei veri, între 25 și 27 august. Panel-urile vor avea loc la Teatrul Național din Iași în zilele de 26 și 27 august.

Sebastian Roche i se alătură lui Henry Ian Cusick, cunoscut fanilor pentru rolul lui Desmond din Lost sau Marcus Kane din The 100.

Cel mai mare eveniment din centrul și estul Europei dedicat pasionaților de filme, seriale, benzi desenate, gaming, cosplay și nu numai, Comic Con România, sărbătorește anul acesta 10 ani, prilej cu care își extinde universul fantastic și în capitala Moldovei, la Iași.

Comic Con are loc în cadrul Digital Throne, un festival de 10 zile, pe scenele căruia vor cânta cunoscuți artiști internaționali și peste 700 de jucători profesioniști din 120 de țări vor concura în finalele Campionatului Mondial de Esports, cu premii totale de 500.000 de dolari. Digital Throne se desfășoară între 24 august și 3 septembrie.

În weekendul 19-21 mai, peste 53.000 de oameni s-au bucurat la București de universul Comic Con care va ajunge în curând și la Iași. Vizitatorii vor avea parte de numeroase atracții și surprize, dintre care amintim standuri cu produse inspirate din pop culture, artiști care își vor expune lucrările originale pe Aleea Artiștilor, posibilitatea de a experimenta jocuri video de ultimă generație sau parada cosplay care va cuprinde multe dintre personajele lor preferate.

În perioada următoare, pe site-ul www.comic-con.ro și pe rețelele de socializare, vor fi dezvăluite mai multe detalii și surprize, printre care și informații referitoare la bilete aflate în număr limitat.

În plus, fanii vor afla mai multe detalii și despre prima ediție Comic Con ce se va desfășura pe Arena Națională din București în perioada 1-3 septembrie.

De-a lungul celor 10 ani, la Comic Con România, au participat numeroși actori cunoscuți de la Hollywood, dintre care îi amintim pe Jason Momoa (Game of Thrones, Aquaman), Mark Shepard (Supernatural), Clive Standen (Vikings), Ed Westwick (Gossip Girl), Paul Wesley (The Vampire Diaries), Tom Wlaschiha (Game of Thrones, Stranger Things), Daniel Gillies (The Originals), Andrew Scott (Sherlock), Jim Beaver (Supernatural), Robert Knepper (Prison Break), Charles Dance (Game of Thrones, The Imitation Game), Sylvester McCoy (Dr.Who, The Hobbit), precum și mulți alți actori de seamă din producții de top ca House of the Dragon, Lord of the Rings: The Rings of Power, La Casa de Papel, Game of Thrones, Spartacus, Supernatural, Doctor Who, Fringe, Harry Potter, The Vampire Diaries, Lord of the Rings, Sherlock sau Vikings.

