DJs from Mars în premieră în România, la Timișoara Music Awards

În premieră în Timișoara, pe 23 septembrie, Iulius Town găzduiește prima ediție Timișoara Music Awards. Obiectivul principal al evenimentului este de a recompensa și promova talentul autohton în cadrul unei gale unde vor fi acordate 21 de premii pentru cei mai îndrăgiți artiști locali. În plus, organizatorii își propun să ofere publicului oportunitatea de a descoperi nume noi și de a se reîndrăgosti de muzica românească.

comunicat de presa: Gândit ca un adevărat festival în orașul luminii, Timișoara Music Awards se bucură de susținere atât din partea autorităților, cât și din partea antreprenorilor. Evenimentul este parte a programului Timișoara Capitală Culturală Europeană și este finanțat de Consiliul Județean Timiș.

Timișoara Music Awards aduce un vibe fresh în anul în care Timișoara este Capitală Culturală Europeană. Cu un concept menit să incite imaginația, Urban Jungle, invitați naționali și internaționali de excepție și un after party de zile mari, Timișoara Music Awards este, cu siguranță, un eveniment ce nu trebuie ratat.

Cine urcă pe scenă?

Geo Da Silva, DJ Project și Ioana Ignat, Sean Norvis, Mr. Pit, Victor Stan, Alessiah, Sebastiann, Sundreen, Pete Element, MC Steliano, Andaro, Kataa, Loco DJ, DJ Seth, DJ Sniper, Gyo Gee, special Electro Popular act by Roxana Mag și mulți alții. În plus, direct de pe scena de la Tomorrowland, aterizează la Timișoara, pentru prima dată în România, pentru a face un show incendiar, DJs from Mars. The Hitmaker, Cristi Nitzu, dă startul distracției, urmând gala de decernare a premiilor Timișoara Music Awards 2023, prezentată de Dan Negru, “Regele Audiențelor”.

Cum poți fi nominalizat pentru a câștiga o distincție ?

Dacă locuiești în județul Timiș, ești interpret, DJ sau compozitor și ai o piesă sau un mix lansate public care se bucură de succes, pentru a fi nominalizat la TMA 2023, te rugăm să completezi formularul de înscriere pe care îl găsesti pe site-ul www.timisoaramusicawards.ro la secțiunea Contact.

Cum selectăm câștigătorii?

Premiile decernate în cadrul galei Timișoara Music Awards vor fi dictate exclusiv de preferințele publicului, categoriile de nominalizare fiind: Vocal Artist Female, Vocal Artist Male, Dance/Electro Pop, Duo DJs, EDM, Techno, House, Retro, Muzică de Petrecere, Muzică Populară, Wedding Crashers, Cover Band, Rock, Trap, Hip Hop, Drum & Bass, Reggae, New Talent, Resident DJ Hero, Outstanding Contribution, Best Producer/Songwriter.

Citește și:

Etapa de nominalizări este deschisă până în 30 august, iar începând cu 31 august publicul își va putea arăta susținerea pentru artistul favorit prin vot direct pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/Timisoaramusicawards.

Fiecare artist poate fi nominalizat pentru cel mult 2 categorii, iar câștigătorii premiilor, alături de o parte dintre cei nominalizați, vor susține un live act în cadrul afterparty-ului Timișoara Music Awards. Organizat la Casa del Retro și dispunând de două scene, una indoor și alta outdoor, acest party este metoda perfectă de a încheia o seară de excepție.

Cine sunt partenerii noștri?

Partenerul principal al Timișoara Music Awards 2023 este Iulius Town, iar motorul din spatele evenimentului este Norvis Music Group. TMA 2023 nu ar fi fost posibil fără finanțare și susținere din partea Consiliul Județean Timiș și a partenerilor: Centrul de Geometrie Auto, Maracana, AMMA Coffee & Bar, FEEA UVT, icMED, Smartfit, Tedde Group, Kiss FM, Koolwaters Agency, Intelligent Logo, Cat Music, Timișoara Film Society, RedBull, Global Media Production, Casa del Retro, Ribs Grill, Agenția de Turism Cardinal, Boxads și mulți alții.

Cu un line-up de zile mari, nume îndrăgite deja nominalizate în cadrul galei de premiere și sponsori de încredere alături, Timișoara Music Awards se anunță absolut incendiar. Deci, save the date, pentru că pe 23 septembrie “The Jungle” își deschide porțile și nimic nu va mai fi la fel după.

Vizionare placuta