7 Mantre puternice pentru fiecare zi a săptămânii (22-29 octombrie)

Rostește câte o mantră în fiecare dimineață și vei vedea cum totul se va schimba în bine.

Am pregătit pentru tine 7 mantre simple, însă extrem de puternice, pentru fiecare zi a acestei săptămâni astfel încât să reușești să faci față cu brio tuturor provocărilor ce vor urma, să înveți din ele și să ai curajul să lupți pentru ceea ce îți dorești.

Mantra zilei de luni:

Singurele lucruri care stau între mine și visurile mele sunt scuzele pe care le găsesc de fiecare dată. Este timpul să mă opresc și să lupt pentru ceea ce îmi doresc.

Mantra zilei de marți:

Învăț să nu mai măsor timpul. Învăț să nu mă mai uit prea mult la calendar. Învăț să sărbătoresc fiecare zi cu tot ce vine ea, cu bune și cu rele, cu momente frumoase și momente mai puțin frumoase, pentru că este unică.

Mantra zilei de miercuri:

Îmi deschid inima pentru a permite lucrurilor minunate să vină în viața mea. Cu recunoștință, accept toată dragostea și abundența pe care Universul mi le asigură.

Mantra zilei de joi:

Astăzi sunt plină de energie. Astăzi sufletul meu zâmbește mai frumos ca niciodată. Astăzi eman bucurie în jurul meu și îi copleșesc pe cei dragi cu iubire.

Mantra zilei de vineri:

Am încredere în mine. Am încredere în intuiție. Am încredere în puterea mea. Am o busolă interioară care mă ajută să îmi dau seama când mă aflu pe calea cea bună.

Mantra zilei de sâmbătă:

Fericirea începe cu mine. Cu cât sufletul meu este mai fericit, cu atât mai multă fericire am de împărtășit cu ceilalți. Fericirea în lume începe cu adevărat cu mine.

Mantra zilei de duminică:

Trecutul meu este trecut și sunt pregătită să îl las în spate. Trecutul meu nu are nicio putere asupra viitorului minunat pe care îl creez chiar de azi, chiar prin această afirmație.

