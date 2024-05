Billie Eilish a lansat albumul 'HIT ME HARD AND SOFT'

Proiectul face exact așa cum sugerează titlul.

comunicat de presa: Cu 10 piese originale și care sfidează genul, HIT ME HARD AND SOFT călătorește printr-un peisaj audio vast și extins, cufundând ascultătorii printr-un spectru complet de emoții.

Un corp de lucrări cu adevărat cinematografic, divers și coeziv, pe care Eilish îl consideră o „familie de cântece”, destinate în mod ideal să fie ascultate de la început până la sfârșit. HIT ME HARD AND SOFT este lucrarea ei cea mai îndrăzneață de până acum și ceea ce Rolling Stone numește „cel mai bun album al ei de până acum”.

Lansarea urmează două evenimente gratuite de ascultare a albumelor în New York și LA, cu toate cele 16.000 de locuri ocupate la Brooklyn’s Barclay Center și 13.500 la Kia Forum din Los Angeles. Fanii au venit și la cinematografele AMC din America de Nord, unde au avut ocazia să asculte HIT ME HARD AND SOFT de la început până la sfârșit înainte de lansarea sa oficială.



HIT ME HARD AND SOFT a fost scris de Billie Eilish și FINNEAS, fratele ei și colaboratorul de mult timp, care a produs și albumul. Albumul este disponibil astăzi pe toate platformele digitale și într-un efort continuu de a minimiza risipa și de a combate schimbările climatice; în toate formatele fizice în variante limitate, cu aceeași listă de melodii și folosind materiale 100% reciclabile.

