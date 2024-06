Becky Hill a lansat albumul “Believe Me Now?”, un material care a oferit cel mai recent top 10 al ei „Disconnect” (cu Chase & Status), precum și hiturile #1 din US Dance Radio pentru „Side Effects și “Never Be Alone' (cu Sonny Fodera), care a fost, de asemenea, cea de-a 22-a melodie din UK Top 40 până în prezent (ca artistă și scriitoare).

comunicat de presa: „Believe Me Now?” este întruchiparea lui Becky ca persoană: un disc autentic, bogat în emoții sincere și povești născute din experiențe personale - și adesea extrem de provocatoare. Este un album care reflectă pe deplin influențele sale muzicale cheie, precum și devotamentul ei de o viață față de cultura muzicii dance, dar care menține, de asemenea, atractivitatea instantanee care a generat 6 hituri din Top 10 din Marea Britanie și șapte hit-uri din US Dance Radio #1.

Cuprinzând momente care cuprind dragostea până la singurătate și legăturile care afirmă viața până la trădare, este o colecție autentică de cântece în care Becky își plasează propria viață în prim-plan, cu sunetul său ambițios susținut de o serie de colaboratori de top.

Becky spune: „Când m-am gândit la ceea ce a apărut înainte, mi-am dat seama că îmi lipsesc câteva lucruri: mai exact, elementul de euforie, dar și, am vrut să creez un nivel mult mai matur și mai sofisticat de muzică dance în acest album. A fost un album incredibil de direct și rapid de scris pentru că pentru prima dată știam exact ce vreau să spun. Sunt foarte mândră de acest album și de ceea ce spune și ceea ce reprezintă.”



‘Believe Me Now?’ tracklist:



1. ‘True Colours’ (with Self Esteem)

2. ‘Darkest Hour’

3. ‘Outside Of Love’

4. ‘Never Be Alone’ (with Sonny Fodera)

5. ‘Multiply’

6. ‘Swim’

7. ‘Man Of My Dreams’

8. ‘Linger’

9. ‘Lonely Again’

10. ‘Side Effects’ (with Lewis Thompson)

11. ‘Back Around’

12. ‘Keep Holding On’

13. ‘One Track Mind’ (with Rileasa)

14. ‘Disconnect’ (with Chase & Status)

15. ‘Right Here’

Vizionare placuta