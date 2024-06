Bastardul, un captivant western nordic cu Mads Mikkelsen, din 28 iunie in cinematografe

Bastardul / The Promised Land, o epopee plină de suspans, care combină elementele clasice ale genului western cu peisajele și cultura unică ale Scandinaviei, cu Mads Mikkelsen în rolul principal, va avea premiera în cinematografe din 28 iunie, distribuit de Independența Film.

comunicat de presa: Regizat de Nikolaj Arcel, care a mai colaborat cu Mads Mikkelsen pentru filmul A Royal Affair (2012), și cu o distribuție în care se regăsesc actori cunoscuți din seriale, precum Amanda Collin (Raised by Wolves), Gustav Lindh (Beck, Jordskott) sau Simon Bennebjerg (Borgen), Bastardul promite spectatorilor o poveste fascinantă despre supraviețuire și eroism. Filmul a câștigat trei premii la European Film Awards și a fost nominalizat pentru Leul de Aur la Veneția 2023.

Bastardul este o adaptare după bestsellerul The Captain and Ann Barbara, de Ida Jessen, care este inspirat la rândul lui de o poveste adevărată din istoria Danemarcei, despre Ludvig Kahlen, un căpitan de armată pensionat din secolul al XVIII-lea, hotărât să transforme pământurile ostile ale peninsulei Iutlanda într-un tărâm prosper și plin de viață.

O poveste despre curaj și supraviețuire

Acțiunea filmului se întâmplă în 1755 și urmărește povestea unui fost ofițer de armată cu o pensie modestă, Ludvig Kahlen (Mads Mikkelsen), care își propune să îmblânzească ținuturile aspre și nelocuite ale mlaștinilor Iutlandei, cu un scop aparent imposibil: să construiască o colonie în numele Regelui, în schimbul unui titlu nobiliar. Dar singurul conducător al zonei, nemilosul Frederik de Schinkel (Simon Bennebjerg), crede cu aroganță că acest pământ îi aparține.

Pentru a-și realiza visul, Kahlen trebuie să înfrunte obstacole necruțătoare, de la natura dură până la inamicii locali, care vor să-l oprească.

Trailer: BASTARDUL | Trailer Oficial

Filmări în locații impresionante

Bastardul a fost filmat de-a lungul a 42 de zile, în locații spectaculoase din Danemarca, Suedia, Germania și Cehia. Filmările în Danemarca și Suedia au surprins peisajele nordice sălbatice și neîmblânzite, în timp ce mare parte din filmările de interior au fost realizate în Cehia și Germania, care au oferit cadre istorice și arhitectonice ce au ajutat la reconstruirea fidelă a epocii. În nordul Danemarcei, pe peninsula Iutlanda, echipa de filmare s-a aventurat în locația reală în care Ludvig Kahlen și-a construit casa în urmă cu mai bine de 300 de ani. Accesul în regiunea istorică este interzis vizitatorilor, iar regizorul Nikolaj Arcel a declarat într-un interviu că cea mai mare parte a pădurii din Iutlanda este foarte greu de filmat, din cauza deteriorării peisajului și a reglementărilor stricte care le înconjoară.

Aprecieri în presa internațională

Nikolaj Arcel, cunoscut pentru abilitatea sa de a crea povești captivante – cum sunt A Royal Affair, unde semnează regia, sau The Girl with The Dragon Tatoo, unde a fost scenarist –, propune în Bastardul o poveste universală despre puterea viselor și curaj. Filmul a fost deja ovaționat la numeroase festivaluri de film internaționale pentru scenariul său solid, regia impresionantă și performanțele actoricești deosebite.

Renumita platformă dedicată criticii de film RogerEbert.com laudă performanța lui Mads Mikkelsen, descriind-o ca „o adevărată minune”, în timp ce revista de cultură Time Out evidențiază forța epică a filmului, comparându-l cu The Last of the Mohicans, datorită pasiunii și convingerilor politice puternice. Cronica menționează că filmul este „cea mai captivantă poveste despre cultivarea cartofilor de la The Martian încoace”, și laudă performanța lui Mikkelsen și modul în care filmul reușește să transmită atât supraviețuirea în sălbăticie, cât și romantismul.

Programul Bastardul în cinematografe aici:

https://www.independentafilm.ro/project/bastardul/

Bastardul / The Promised Land are premiera în cinematografe din 28 iunie și este distribuit în România de Independența Film, cu sprijinul Programului Europa Creativă - MEDIA al Uniunii Europene.