Tulsa King sezonul 2, cu nominalizatul la Oscar Sylvester Stallone, va fi disponibil exclusiv pe SkyShowtime din 18 septembrie

Teaserul în premieră al noului sezon a fost, de asemenea, lansat

comunicat de presa: SkyShowtime a anunțat astăzi că cel de-al doilea sezon al mult așteptatului serial original de succes Tulsa King în care joacă Sylvester Stallone, nominalizat la Oscar, va fi disponibil pentru vizionare exclusiv pe SkyShowtime începând cu 18 septembrie.

Serviciul a lansat, de asemenea, un teaser în premieră pentru noul sezon. Produs executiv de Taylor Sheridan, nominalizat la Oscar, scriitorul Terence Winter și el nominalizat la Oscar cât și regizorul multi-nominalizat Craig Zisk, Tulsa King se filmează în prezent în Oklahoma și Atlanta. Serialul este produs de MTV Entertainment Studios și 101 Studios.

În sezonul doi, Dwight (Stallone) și echipajul său continuă să-și construiască și să-și apere imperiul în continuă creștere din Tulsa, dar pe măsură ce fac asta, își dau seama că nu sunt singurii care luptă pentru revendicare. Cu amenințări iminente din partea mafiei din Kansas City și a unui om de afaceri local foarte puternic, Dwight se luptă să-și păstreze familia și echipajul în siguranță, în același timp fiind mereu atent la toate afacerile sale. În plus, încă mai are afaceri neterminate în New York.

Tulsa King are, de asemenea, o distribuție incredibilă care îi include pe Martin Starr, Jay Will, Max Casella, Vincent Piazza, Tatiana Zappardino, Annabella Sciorra, Neal McDonough, Frank Grillo, Domenick Lombardozzi, Andrea Savage, Garrett Hedlund și Dana Delany.

Pe lângă Taylor Sheridan, Terence Winter și Craig Zisk, Tulsa King este produs executiv de David C. Glasser, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin, Sylvester Stallone, Braden Aftergood și Keith Cox și este distribuit de Paramount Global Content Distribution.

Tulsa King face parte din portofoliul în creștere al lui Sheridan pe SkyShowtime, care include: 1883, 1923, Mayor of Kingstown, Lawmen: Bass Reeves, viitorul Landman, al doilea sezon din Lioness, care este în prezent în producție și toate cele cinci sezoane din Yellowstone.