Noul serial original Landman va fi disponibil pentru vizionare în exclusivitate pe SkyShowtime din 20 noiembrie

De la co-creatorul Yellowstone, Taylor Sheridan. Drama este produsă de MTV Entertainment Studios, 101 Studios și Bosque Ranch Productions

comunicat de presa: SkyShowtime a anunțat astăzi că drama Landman, mult-așteptatul serial original în care joacă Billy Bob Thornton, câștigătorul premiului Oscar®, va avea premiera miercuri, 20 noiembrie, doar pe SkyShowtime. Serialul va debuta cu primele două episoade, urmând ca, ulterior, să se difuzeze săptămânal, în fiecare miercuri, câte unul din cele zece episoade ale primului sezon. Creat de Taylor Sheridan, nominalizat la Oscar, Landman este produs de MTV Entertainment Studios, 101 Studios și Sheridan’s Bosque Ranch Productions.

Amplasat în celebrele orașe în plină expansiune din vestul Texasului, Landman este o poveste modernă despre căutarea norocului în lumea platformelor petroliere. Serialul se bazează pe „Boomtown”, un podcast remarcabil din 11 părți, care pune în antiteză bogăția și sărăcia, cu miliardari sălbatici și oameni fără scrupule, alimentând o creștere atât de mare încât reconfigurează mediul, economia și geopolitica.

În afară de Thornton, în serial joacă și Ali Larter (The Last Victim), Michelle Randolph (1923), Jacob Lofland (Joker 2), Kayla Wallace (When Calls the Heart), James Jordan (Yellowstone), Mark Collie (Nashville), Paulina Chávez (The Expanding Universe of Ashley Garcia) și Demi Moore (Feud: Capote Vs. The Swans). Jon Hamm (Mad Men) va juca într-un rol de invitat recurent, iar Andy Garcia (franciza Expendables) și Michael Peña (End of Watch) sunt, de asemenea, vedete invitate.

Producătorii executivi ai Landman sunt Taylor Sheridan, David C. Glasser, David Hutkin, Ron Burkle, Bob Yari, Christian Wallace, Geyer Kosinski, Michael Friedman și Stephen Kay. Dan Friedkin și Jason Hoch, pentru Imperative Development LLC, alături de J.K. Nickell și Megan Creydt, pentru Texas Monthly, sunt, de asemenea, producători executivi. Peter Feldman este co-producător executiv. Serialul este distribuit de Paramount Global Content Distribution.

Aceasta este cea mai recentă producție care face parte din lista în continuă creștere a lui Sheridan pe SkyShowtime, alături de 1883, 1923, Lioness, Mayor of Kingstown, Tulsa King, Lawmen: Bass Reeves și toate cele cinci sezoane din Yellowstone.

SkyShowtime este disponibil direct către consumator prin intermediul aplicației SkyShowtime pe Apple iOS, tvOS, dispozitivele Android, Android TV, Google Chromecast, televizoare LG, televizoare inteligente Samsung, prin intermediul unor furnizori de televiziune selectați pe anumite piețe, și prin intermediul site-ului său www.skyshowtime.com.

Prețul lunar al abonamentului Standard cu Reclame este de 3,99 euro, iar prețul lunar pentru abonamentul Standard Plus este de 5,99 euro. Abonamentul Standard cu Reclame include publicitate, în timp ce Standard Plus rămâne fără publicitate.