Migration, o comedie animată plină de acțiune va avea premiera pe SkyShowtime în această vară

În vara aceasta, casa de producție Illumination te invită să-ți iei zborul cuprins de emoția descoperirilor spre o vacanță de familie amuzantă și înaripată, într-o nouă comedie originală plină de acțiune de pe SkyShowtime.

comunicat de presa: Migration, o comedie animată plină de acțiune, se alătură unui „stol" de blockbustere care vor avea premiera pe SkyShowtime în această vară, începând din 20 iulie.

SkyShowtime a anunțat că blockbusterul animat Migration va fi disponibil pentru vizionare în exclusivitate pe platformă în această vară, începând cu 20 iulie.

Familia Mallard s-a adâncit într-o viață de rutină. În timp ce Mack, tatăl, se mulțumește să-și țină familia în siguranță vâslind mereu în jurul iazului din New England, mama Pam este dornică să schimbe lucrurile și să le arate copiilor lor, fiul adolescent Dax și fiica rățușcă Gwen, întreaga lume. După ce o familie de rațe migratoare coboară pe iazul lor cu povești palpitante despre locuri îndepărtate, Pam îl convinge pe Mack să pornească într-o călătorie de familie, în Jamaica tropicală, cu escală la New York.

Pe măsură ce familia Mallard se îndreaptă spre sud pentru a ierna, planurile lor bine întocmite se încurcă repede. Experiența îi va inspira să-și lărgească orizontul, să lege noi prietenii și să înfăptuiască mai mult decât credeau că ar fi posibil, învățând în același timp mai multe despre ceilalți – și despre ei înșiși – decât și-ar fi imaginat vreodată.

Realizat pe baza unui scenariu scris de Mike White, creator care a obținut premiul Emmy pentru serialul The White Lotus și scenarist al School of Rock, filmul are o distribuție de excepție, dublajul fiind realizat în limba română de Doru Cătănescu în rolul tatălui nervos Mack și de Bianca Popescu în rolul lui Pam, mama îndrăzneață și isteață a familiei Mallard. Tot pentru dublarea în limba română, Iustin Constantinescu îl interpretează pe Dax, fiul încrezător și neliniştit al soţilor Mallard, iar Ina Blaga o interpretează pe Gwen, fiica inocentă și iubitoare a familiei.

Oana Pușcatu este vocea lui Țăcă, liderul bătăios al unei bande de porumbei din New York; Oana Mereuță dublează vocea lui Erin stârcul, primul prieten pe care și-l fac cei doi soți în călătoria lor; Tudor Morgovan este vocea unui papagal jamaican căruia îi este dor de casă, închis într-un restaurant din Manhattan, iar Cristin Tomi este vocea liderului yoghin al unei misterioase ferme de rațe. Mircea Constantinescu a dublat vocea lui Dan, unchiul sarcastic și deloc aventuros al lui Mack.

Migration este un film despre cum să-ți depășești fricile și să-ți deschizi ochii către lume și către ocaziile care îți apar în cale. Filmul este un spectacol vizual excepțional, diferit de celelalte din trecutul apreciat al renumitei case de producție, oferind o înaltă măiestrie de expresie și purtând semnătura Illumination, caracterizată de un umor fin și de pasiune autentică, de personaje de neuitat și de o coloană sonoră plină de veselie.

