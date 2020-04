Iată câteva reguli simple pentru a te putea bucura de un șemineu trainic

Câteva recomandări simple, pe care dacă le respectăm cu seriozitate, ne vor ajuta să evităm o exploatare necorespunzătoare a șemineului.

Specialiștii de la Șeminee Arad (parteneri oficiali Pefoc) recomandă pentru ca un șemineu pe lemne, o sobă sau un termoșemineu de tip centrală să depășească cu brio testul timpului și să funcționeze în parametri optimi este absolut necesar să respectăm câteva reguli simple, dar extrem de importante, ce îți vor garanta atât eficiența și rezistența în timp, cât și o exploatare în deplină siguranță pentru căminul tău și sănătatea familiei tale.

Mare atenție la persoanele care vor avea acces la șemineu, după montaj

Profesioniștii care au experiență în montarea a nenumărate modele de semineu arad, ne mărturisesc că cele mai multe probleme apar la casele nou construite, aflate în etapa de finalizare, din cauza meseriașilor care vor încerca să încălzească locuința cu resturile rezultate din construcții, supraîncărcând de cele mai multe ori camera de ardere. Acest obicei poate fi extrem de dăunător unui șemineu și din nefericire, se întâmplă mai des decât ne imaginăm. În această situație, cel mai potrivit ar fi să protejați șemineul sau chiar să interziceți folosirea acestuia, oferind alternative pentru încălzirea temporară a casei (reșouri, tunuri de căldură sau alte dispozitive de încălzire).

Folosește mereu combustibilul potrivit

Alimentarea unui focar de șemineu cu rășinoase, deșeuri sau resturi de scânduri, nu face altceva decât să producă o temperatură mare pe termen scurt, ceea ce contribuie la deteriorarea șamotei, albirea sticlei, deformarea ușii, a opritorului de lemne sau al altor componente și facilitează depunerea excesivă de reziduuri la nivelul coșului de fum. Evitați acest obicei nociv și folosiți doar lemne de esență tare, ce prezintă o umiditate sub pragul de 20%. Lemnul de încărcare trebuie să fie sub formă de buștean și de esență tare (fag, stejar, carpen). Este interzisă alimentarea șemineelor cu lemne tratate cu solventi (lac, vopsea, uleiuri) sau care conțin corpuri străine (cuie, balamale, capse etc).

Având în vedere normele generale de prevenție și apărare împotriva incendiilor, pentru toți cei care dețin un șemineu pe lemne este obligatoriu, ca cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori este nevoie, să asigure verificarea și curățarea coșului de fum, inclusiv aceia care dețin cosuri de fum arad trebuie să acorde atenție și la canalul de evacuare sau focar, procedură care este de preferat să se efectueze numai cu ajutorul personalului calificat (ex. coșar profesionist).

Curățați frecvent și corect sticla șemineului

Pentru spălarea corectă a sticlei de la nivelul focarului, se vor folosi soluții speciale de curățare, în cantități mici, care să nu stea prea mult pe suprafața sticlei și să se scurgă pe garnituri. Astfel, se vor evita situațiile nedorite în care acestea se vor deteriora, fără a mai etanșa sau fără a mai permite dilatarea sticlei. În schimb, curățarea cenușei din interiorul focarului se va efectua regulat, la fiecare 2-3 arderi și de preferat prin aspirare, pentru a evita deterioararea șamotei în cazul curățării cu un faraș metalic.

Acestea sunt doar câteva recomandări simple, dar pe care dacă le respectăm cu seriozitate, ne vor ajuta să evităm o exploatare necorespunzătoare a șemineului, ceea ce se va traduce în conservarea pe termen lung în condiții optime de funcționare a unei investiții destul de costisitoare. Nerespectarea lor va conduce în timp, aproape sigur, la probleme destul de serioase, având exemplul unui termosemineu arad care din păcate, a trebuit să fie reconstruit în totalitate.