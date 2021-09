Carrefour a dat startul celei de-a doua ediții Săptămânile Tranziției Alimentare

Campania are loc în toate magazinele din țară, pe Carrefour.ro și în aplicația Bringo

Carrefour România, ca parte a strategiei sale globale Act for Food, accelerează demersurile spre tranziția la o alimentație mai sănătoasă, invitând 28 de parteneri locali și internaționali în Pactul pentru Tranziția Alimentară pentru acțiuni concrete în beneficiul clienților. Primul proiect, alături de opt noi parteneri locali, are loc până pe 29 septembrie, sub umbrela Săptămânilor Tranziției Alimentare, campanie ce promovează în magazine și online gamele de produse mai sănătoase și prietenoase cu mediul.

Cea de-a doua ediție a campaniei pune accentul pe transparența originii și trasabilitatea procesului de producție pentru produsele disponibile în Carrefour, promovând o alimentație sănătoasă, bazată pe ingrediente de încredere la prețuri accesibile. În cadrul Săptămânilor Tranziției Alimentare se prezintă consumatorilor De unde vine mâncarea sănătoasă - de la componenta bio la produsele fără aditivi #nimicsuspect, Filierele Calității la mărcile proprii precum Drag de România sau sistemul de clasificare Nutri-Score.

În 2020, Carrefour, împreună cu 11 branduri din zona de food și non-food, a organizat campania dedicată tranziției alimentare în magazinele sale din cele 6 țări membre ale pactului: Belgia, Franța, Italia, Polonia, România și Spania. Anul acesta, Carrefour România duce mai departe angajamentul și invită parteneri locali în cadrul programului de tranziție către o alimentație mai sănătoasă, alături de cele 20 de companii implicate la nivel internațional. Albalact, Dry Fruits Transilvania, Delaco, FrieslandCampina, Fuchs, Five Continents, Strauss Coffee și Smithfield România au răspuns prompt și s-au implicat cu proiecte proprii în cadrul Săptămânilor Tranziției Alimentare.

“Ne bucurăm că anul acesta avem o amprentă națională mai puternică prin alăturarea a opt parteneri locali în demersurile pe care le desfășurăm constant în vederea tranziției la o alimentație sănătoasă. Astfel, propunem clienților produse ale furnizorilor locali și internaționali, membrii în Pactul Tranziției alimentare, alături de gamele noastre marcă proprie: Carrefour, Carrefour Bio, Drag de România, Filiera Calității." declară Alina Horgea, Director Mărci Proprii și Tranziție Alimentară

"Toate aceste acțiuni concrete susțin filosofia Act for Food și pun pe primul plan calitatea alimentelor prin consolidarea colaborărilor cu producătorii, promovarea producțiilor naționale și locale, democratizarea produselor bio, stabilirea unor caiete de sarcini exigente, garantarea siguranței și a trasabilității produselor alimentare (blockchain) și încurajarea practicilor responsabile pentru conservarea biodiversității.”, adaugă Gabriela Rădulescu, Director Calitate, Carrefour România.

Partenerii locali se alătură celor 20 de companii internaționale, fiind aleși pentru obiectivele și rezultatele lor în 5 domenii prioritare de acțiune: producție responsabilă, transparență, ambalaje, climă și biodiversitate.

Până pe 29 septembrie, consumatorii vor descoperi produse selectate de Carrefour și recomandate acestora ca fiind sănătoase, mai sustenabile și cu impact mai prietenos asupra mediului, mai transparente și la prețuri accesibile din următoarele game:(legumele, fructele, carnea de vită sau pește, dar și ouăle de la Ferma Rojiștea cu focus pe tehnologia blockchain ce arată trasabilitatea produselor),(din care au fost eliminați peste 100 de aditivi controversați din rețete),(ingredientele de origine vegetală și impact redus față de mediu), precum și produsele internaționale și locale, clasificate în funcție de. Campania este disponibilă atât în rețeaua de magazine, cât și online: pe site-ul carrefour.ro sau prin intermediul aplicației Bringo.

Obiectivul strategic Carrefour, la nivel global, este de a deveni lider mondial în tranziția alimentară pentru toți, oferind milioanelor de clienți zilnici, zi de zi și pretutindeni, produse alimentare de calitate, sănătoase și la un preț rezonabil. Sub filosofia Act For Food, Carrefour inițiază acțiuni concrete prin care pune la dispoziția consumatorilor români o gamă semnificativă de produse sănătoase, crescute și/sau cultivate după principii stricte de calitate, cu respect pentru mediu.

Despre Carrefour

Carrefour România oferă clienților săi un univers de posibilități de a face cumpărături în siguranță: direct în cele peste 360 de magazine din țară, unde, cu aplicația Carrefour și casele de marcat Self Service, sesiunea de shopping devine rapidă și ușoară sau prin serviciile de online shopping cu livrare acasă sau Click & Collect: www.carrefour.ro și platforma BRINGO, disponibilă gratuit în Google Play și App Store și cu o rețea prezentă în 38 de localități.

Carrefour susține comunitățile în care activează prin programe și inițiative naționale pe termen lung, cu impact pozitiv în societate, în ansamblul ei: Cooperativa Agricolă Vărăști, prima de acest gen fondată de retailer în România, Deschidem Vinul Românesc și Creștem România BIO, în cadrul căreia a introdus în premieră în România eticheta “în conversie la bio”. În plus, Carrefour a susținut atât financiar cât și prin transfer de expertiză, înființarea Fundației pentru Dezvoltarea Agriculturii, organism independent care își propune să contribuie la o schimbare sistemică a sectorului legumicol din România.

Ducând mai departe grija pentru comunitate și mediul înconjurător, Carrefour România derulează Punem Preț pe Plastic, un program de economie circulară adresat reducerii cantității de ambalaje din plastic și introducerii plasticului într-un circuit responsabil, prin reducere, refolosire și reciclare. De asemenea, compania a introdus pungile biodegradabile și compostabile alături de o gamă extinsă de produse biodegradabile, realizează programe de colectare selectivă și derulează inițiative de încurajare a bunelor obiceiuri. Acestor inițiative li se adaugă contribuția de peste un deceniu la Banca de Alimente - Crucea Roșie și suportul pentru multe alte programe prin care susține comunitățile vulnerabile și reduce risipa alimentară.