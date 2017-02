Nu stiu cum va uitati voi la filme sau cum cititi carti, dar eu le traiesc si fac pasiuni pentru personajele pe gustul meu. De mic copil ma indragostesc pe durate scurte de diverse inchipuiri conturate de cuvinte – Mickey Mouse, Ionut Jder, Wolverine. Doar ca acum, la editia 2017 a maratonului X Men, am observat ca gusturile mele s-au schimbat radical. Iubirea mea pentru Logan, rebelul neinteles si aprig la manie, a fost inlocuita de cea pentru profesorul Charles, pacifistul bland si empatic.

Fara a ma pierde in mai multe detalii, ma indrept direct catre subiectul acestui text: A apus vremea barbatilor Alfa?

Asa se pare.

Incet, incet femeile isi muta atentia de la galagiosul si autoritarul Alfa catre introvertul Omega. Va propun sa aruncam un ochi asupra trasaturilor ce il definesc pe cel din urma.

Un simplu search pe Google iti va arata ca barbatul Omega nu este popular in randul masculilor. Acelasi search imi va confirma banuielile: femeile incep sa-l prefere in detrimentul masculilor fatali. Sa inchinam un pahar de prosecco in cinstea acestei tendinte! Iata de ce:

Omega este opusul lui Alfa cand privesti pe orizontala ;) - in alfabetul grecesc, Alfa este prima litera, Omega ultima. Pe verticala insa, primul este superior - pastreaza charisma si increderea in sine, dar renunta la primitivul obicei al masuratului de huh. Barbatul Omega refuza conflictul, dovedind ori de cate ori este necesar ca neuronu’ bate hormonu’. Nu simte nevoia sa dovedeasca nimanui nimic, ceea ce il face in egala masura sexy si arogant (ceea ce este iar teribil de apetisant).

Din pacate, este departe de a fi sociabil sau popular. Se considera diferit (a se citi superior) si lasa de inteles acest detaliu fara pic de jena. Nici la capitolul spirit de echipa nu sta foarte bine. Prefera sa lucreze singur pentru ca rar gaseste pe cineva care sa tina pasul cu el si pentru ca nu are nevoie de o echipa de subalterni care sa-l faca sa se simta bine.

Printre trasaturile esentiale ale barbatului Omega se gasesc blandetea, empatia, dorinta de a face bine. Este probabil motivul principal pentru care Omega a castigat teren. Intr-o lume satula de conflicte, care prefera oricand sa ofere “free hugs” si sa protesteze pasnic, Alfa a incetat sa mai trezeasca fluturasii in stomac.

La final, dar probabil cel mai important, este ca barbatul Omega nu este un Casanova. Se implica rar, dar profund si constient. Nu cauta o femeie care sa-l completeze pentru ca nu se simte incomplet. Prin urmare, atunci cand alege totusi o partenera, o face pentru toate motivele bune.

Nu pot decat sa ma bucur alaturi de toate mamele de fete din Univers ca vremea baietilor rai a apus. Sa sper ca Omega, chiar si asa, putin ciudatel si introvert, ramane pe val. Si ca tinerele nu vor fi nevoie sa ia la rand toate literele alfabetului grecesc ca sa ajunga la el.

Foto prima pagina: Mike Laptev / Shutterstock