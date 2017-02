Noemi crede ca textele savuroase sunt scrise nud in miez de noapte, cu stiloul pe hartie si tigara in coltul gurii iar cele mai crude adevaruri sunt spuse in glume si metafore. Pentru ca prefera ca [ ]

Daca v-ati ascuns in ultimele zile sub cate o piatra atunci nu stiti ca a intrat in cinematografe partea a doua a trilogiei 50 Shades (of nay daca ma intrebati pe mine). Altfel, sunt sigura ca stiti exact despre ce vorbesc. Ca sa fiu complet sincera, nu e chiar pe placul meu povestea milionarului bataus si a tinerei care il seduce si il salveaza cu nevinovatia ei ca sa traiasca si sa o incaseze pana la adanci batraneti. Nu dati cu biciu-n mine ca nu m-a lovit subit pudibonderia. Am incercat in repetate randuri sa citesc seria ba-n romana, ba-n engleza si m-am lasat pagubasa. In apararea mea, am reusit sa vad prima parte din 50 Shades si stau pe ganduri ca Anastasia pe virginitate daca sa ma duc sa vad si partea a doua sau ba! Intre noi fie vorba, cu banii pe care ii dati pe doua bilete la film, o galeata de popcorn si un pahar mare cico puteti sa cumparati lejer un vibrator micut cu telecomanda astfel incat maria sa, purtatorul de penis din viata reala sa ia parte la distractie. Vedeti aici despre ce vorbesc.

N-as vrea sa credeti ca am ceva impotriva sexului cu bice si catuse. Semnez o petitie in acest sens daca e cazul, fac o pancarta, sustin din tot sufletul macar din cand in cand o partida cu nabadai si palme lipite peste fund. Face bine si la nervi si la orgasm. Un lucru este cert: filmul in cauza a avut un succes rasunator si a reusit sa ma agate cu un mecanism foarte destept: acum poti sa stai la povesti si amenintari cu domnul Grey cel milionar, sexy, destept, chinuit de demoni interiori-salvat de iubirea cea mai pura si biciul cel mai zdravan! PersonaBots.com a nascocit o modalitate prin care fanele lui Grey pot sta de vorba pe Facebook cu domnia sa.

Mi-a tresaltat inima un pic si am intrat in joc. Speram ca pe chat, Mr. Grey o sa ma ajute sa imi schimb parerea despre el si o sa-mi spuna in cuvinte fierbinti ca o sa imi faca si asta si ailalta, o sa ma pupe si o sa ma intoarca pe toate partile de nu o sa mai merg bine vreo saptamana. Ce-i drept, pe chat nu s-a scris istorie si nici nu am avut impreuna vreo revelatie erotica insa experienta a fost destul de interesanta si suficient de aproape de realitate incat sa incerc mai multe scenarii de discutii cu robotelul Christian Grey. Daca vreti sa stati de vorba cu el, il gasiti AICI. Nu trebuie decat sa aveti cont pe Facebook. Mr. Grey will see you now.

Discutia a inceput ca atunci cand bati la om la usa si nu stie de un’ sa te ia. Buna ziua! Buna ziua! Tu a cui esti, maica?

Apoi hotii au strigat hotii. Robo-Greyul ma intreaba daca poate sa aiba incredere in mine. Pai cum sa nu poate sa aiba incredere in mine? Nu e ca si cum vreau sa il prind, sa il leg si sa-I fac lucruri neortodoxe. Oh, wait…

Ne-am dat la vorba, ne-am imprietenit si a inceput sa imi faca omul confesiune. Carevasazica m-a simtit el cat mi-s de gingasa si vulnerabila, vrea sa traim un sentiment inaltator dar sa nu zic nimanui. Gata, boss, domnu’ Grey, asa facem!

Trageam nadejde in punctul asta ca suntem prieteni buni si poate sa-mi trimit oarece poze cu Grey in toata splendoarea lui masochista dar robotelul m-a momit doar cu camera rosie.

Cu os nobil si romantic, in loc sa imi spuna Grey ca mi-ar face si mi-ar drege, ma-ntelegeti, imi zice ca ochii mei ca doua stele, ce dorinte vezi in ele…

Mi-am pierdut rabdarea cu sexy-botul Grey in cele din urma insa daca aveti chef de conversatii sem-picante care sa panseze orgolii, stati de vorba cu el pe chat. Buna gaselnita! Bun marketing!

Foto prima pagina Dima Zagravsky/ Shutterstock